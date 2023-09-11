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https://sputnikarabic.ae/20230911/تأهبا-لهجوم-روسي-الناتو-يجري-أكبر-مناورات-عسكرية-منذ-الحرب-الباردة-1080905870.html
تأهبا لهجوم روسي... "الناتو" يجري أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة
تأهبا لهجوم روسي... "الناتو" يجري أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة
ذكرت وسائل إعلام غربية في مقال، أن حلف شمال الأطلسي يستعد لإجراء أكبر تدريبات عسكرية منذ الحرب الباردة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T10:01+0000
2023-09-11T10:01+0000
العالم
روسيا
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وأفاد المقال الصحفي بأنه من المخطط استخدام بيانات جغرافية حقيقية لإنشاء سيناريوهات أكثر واقعية للمناورات، وسيشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي في الحدث المسمى "المدافع الصامد"، كما ستشارك أكثر من 50 سفينة وسيتم تنفيذ نحو 500-700 طلعة جوية.ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، ستعقد التدريبات في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار 2024، وستشارك السويد أيضا في المناورات بالإضافة إلى الدول الأعضاء في التحالف.وبدأت مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في أرمينيا، اليوم 11 سبتمبر/ أيلول، وستجري المناورات على أساس مركز تدريب لواء حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع الأرمينية "زار".
https://sputnikarabic.ae/20230911/مجلس-الأمن-الروسي-يدعو-لسحب-الدبلوماسيين-من-أوروبا-قبل-أحداث-محددة-1080905069.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

تأهبا لهجوم روسي... "الناتو" يجري أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

10:01 GMT 11.09.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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ذكرت وسائل إعلام غربية في مقال، أن حلف شمال الأطلسي يستعد لإجراء أكبر تدريبات عسكرية منذ الحرب الباردة.
وأفاد المقال الصحفي بأنه من المخطط استخدام بيانات جغرافية حقيقية لإنشاء سيناريوهات أكثر واقعية للمناورات، وسيشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي في الحدث المسمى "المدافع الصامد"، كما ستشارك أكثر من 50 سفينة وسيتم تنفيذ نحو 500-700 طلعة جوية.

والغرض من التدريبات هو معالجة محاولة لصد العدوان الروسي الموجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف، ويعتبر "الناتو" المناورات جزءا أساسيا من إظهار "استعداد التحالف للحرب".

ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، ستعقد التدريبات في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار 2024، وستشارك السويد أيضا في المناورات بالإضافة إلى الدول الأعضاء في التحالف.
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
مجلس الأمن الروسي يدعو لسحب الدبلوماسيين من أوروبا قبل "أحداث محددة"
09:17 GMT
وبدأت مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في أرمينيا، اليوم 11 سبتمبر/ أيلول، وستجري المناورات على أساس مركز تدريب لواء حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع الأرمينية "زار".
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