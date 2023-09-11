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https://sputnikarabic.ae/20230911/تحدي-الشيبس-الحار-يودي-بحياة-مراهق-أمريكي-بعد-تناوله-الرقاقة-الواحدة-صورة-وفيديو-1080923174.html
تحدي "الشيبس الحار" يودي بحياة مراهق أمريكي بعد تناوله "الرقاقة الواحدة"... صورة وفيديو
تحدي "الشيبس الحار" يودي بحياة مراهق أمريكي بعد تناوله "الرقاقة الواحدة"... صورة وفيديو
توفي صبي يبلغ من العمر 14 عامًا من ماساتشوستس في الولايات المتحدة بشكل مأساوي، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من تناول شريحة تورتيلا مملوءة بتوابل مصنوعة من أشد... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T13:53+0000
2023-09-11T13:53+0000
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يتم تسويق الشريحة المفردة على أنها "تحدي شريحة واحدة"، وتأتي في صندوق على شكل نعش مزين بجمجمة حمراء، ومرفق بقائمة تحذيرات تحذر النساء الحوامل أو اللاتي لديهن حالة طبية من تناول محتوياتها.بعد وقت قصير من تناول التورتيلا، زار هاريس ولوباه، ممرضة مدرسته وهو يشكو من آلام في المعدة، إذ أنه قبل تناولها كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي حالة طبية يمكن أن تفسر بسهولة أي مضاعفات محتملة.تقام المسابقة المتطرفة "تحدي الرقاقة الواحدة"، حيث يتم تشجيع المستهلكين على تحمل الحرق الحتمي الذي يشعرون به مع تناول الرقاقة لأطول فترة ممكنة.تقوم الشركة كل عام بإصدار نسخة محدثة لهذا التحدي، تتضمن مكونات مصنوعة من مجموعة متنوعة من الفلفل المزروع بحيث يحتوي على محتوى حراري مرتفع بشكل لا يصدق، وفي هذا العام، تم استخدام فلفل "ناغا فيبر"، وهو الفلفل الذي تم إعلانه على أنه الأكثر حرارة في العالم لعام 2011.الحرارة الشديدة للفلفل هي نتيجة لخدعة كيميائية، حيث أن جزيئات مركب يسمى "الكابسيسين" تحفز الأعصاب التي تستشعر الحرارة لإرسال رسائل إلى الجهاز العصبي، وكلما زادت كمية الكابسيسين في الفلفل، كلما كانت أعصابنا الحرارية تشعر بـ"النار" أكثر، ويمكن أن يؤدي إلى موجة من الإثارة على شكل عدد قليل من هرمونات الشعور بالسعادة، بحسب مقال نُشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وسُجلت المضاعفات الخطيرة الناجمة عنها، بشكل نادر، مثل التضييق الخطير في الشرايين الدماغية أو تلف المريء مع التقيؤ المتكرر، على الرغم من بعض الوفيات.ليس من الواضح ما الذي قد يؤدي إلى حدوث المضاعفات التي ربما أدت إلى وفاة ولوباه، إذا كان تحدي الشريحة الواحدة هو المسؤول بالفعل.وأصدرت شركة "باكي" المصنعة للمنتج، بيانًا عبرت فيه عن تعازيها، ويقال إنه تمت إزالة المنتج من رفوف المتاجر في الولايات المتحدة بعد الحادث.
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الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

تحدي "الشيبس الحار" يودي بحياة مراهق أمريكي بعد تناوله "الرقاقة الواحدة"... صورة وفيديو

13:53 GMT 11.09.2023
© Photo / unsplash/ charlesdeluvioشريحة الفلفل الحار
شريحة الفلفل الحار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Photo / unsplash/ charlesdeluvio
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توفي صبي يبلغ من العمر 14 عامًا من ماساتشوستس في الولايات المتحدة بشكل مأساوي، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من تناول شريحة تورتيلا مملوءة بتوابل مصنوعة من أشد أنواع الفلفل الحار في العالم.
يتم تسويق الشريحة المفردة على أنها "تحدي شريحة واحدة"، وتأتي في صندوق على شكل نعش مزين بجمجمة حمراء، ومرفق بقائمة تحذيرات تحذر النساء الحوامل أو اللاتي لديهن حالة طبية من تناول محتوياتها.
بعد وقت قصير من تناول التورتيلا، زار هاريس ولوباه، ممرضة مدرسته وهو يشكو من آلام في المعدة، إذ أنه قبل تناولها كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي حالة طبية يمكن أن تفسر بسهولة أي مضاعفات محتملة.

ولكن في غضون ساعات من إعادته إلى المنزل، فقد الوعي وتوقف عن التنفس، وتم إعلان وفاته في المستشفى، وفي حين أن نتائج التشريح لم تؤكد بعد سبب الوفاة، فقد دعت والدة هاريس إلى سحب المنتج من البيع.

تقام المسابقة المتطرفة "تحدي الرقاقة الواحدة"، حيث يتم تشجيع المستهلكين على تحمل الحرق الحتمي الذي يشعرون به مع تناول الرقاقة لأطول فترة ممكنة.
تقوم الشركة كل عام بإصدار نسخة محدثة لهذا التحدي، تتضمن مكونات مصنوعة من مجموعة متنوعة من الفلفل المزروع بحيث يحتوي على محتوى حراري مرتفع بشكل لا يصدق، وفي هذا العام، تم استخدام فلفل "ناغا فيبر"، وهو الفلفل الذي تم إعلانه على أنه الأكثر حرارة في العالم لعام 2011.
الحرارة الشديدة للفلفل هي نتيجة لخدعة كيميائية، حيث أن جزيئات مركب يسمى "الكابسيسين" تحفز الأعصاب التي تستشعر الحرارة لإرسال رسائل إلى الجهاز العصبي، وكلما زادت كمية الكابسيسين في الفلفل، كلما كانت أعصابنا الحرارية تشعر بـ"النار" أكثر، ويمكن أن يؤدي إلى موجة من الإثارة على شكل عدد قليل من هرمونات الشعور بالسعادة، بحسب مقال نُشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وفي الحالات القصوى يمكن أن يكون التأثير عنيفًا إذ تعرض وسائل التواصل الاجتماعي ساعات لا تحصى من الأفراد وهم يشتمون ويتعرقون ويضربون الطاولة بعد تلك المحاولات.
وسُجلت المضاعفات الخطيرة الناجمة عنها، بشكل نادر، مثل التضييق الخطير في الشرايين الدماغية أو تلف المريء مع التقيؤ المتكرر، على الرغم من بعض الوفيات.
ليس من الواضح ما الذي قد يؤدي إلى حدوث المضاعفات التي ربما أدت إلى وفاة ولوباه، إذا كان تحدي الشريحة الواحدة هو المسؤول بالفعل.
وأصدرت شركة "باكي" المصنعة للمنتج، بيانًا عبرت فيه عن تعازيها، ويقال إنه تمت إزالة المنتج من رفوف المتاجر في الولايات المتحدة بعد الحادث.
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