https://sputnikarabic.ae/20230911/خبير-اختفاء-كورونا-عالميا-مع-بدء-تحرير-أوكرانيا-من-نظام-كييف-النازي-وتفكيك-المعامل-البيولوجية-1080925301.html

خبير: اختفاء كورونا عالميا مع بدء تحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية

خبير: اختفاء كورونا عالميا مع بدء تحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T14:17+0000

2023-09-11T14:17+0000

2023-09-11T14:17+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: اختفاء كورونا عالميا مع بدء تحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية خبير: اختفاء كورونا عالميا مع بدء تحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية

صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، أن "الهجوم المضاد" الذي تخوضه كييف سيستمر حتى بعد حلول الطقس البارد والممطر في الأشهر المقبلة، رغم أن القتال عندها سيزداد صعوبة.حول هذا الموضوع، قال الخبير في القضايا العسكرية الاستراتيجية، الدكتور سمير راغب:أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية هما اللذان روَّجا للبرامج الحيوية العسكرية الأمريكية في الخارج الأمريكيون ينشرون المختبرات البيولوجية و يقولون إنها ليست مضرة، وليس لها أبعاد عسكرية.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" المهندس الاستشاري والخبير بالحروب البيولوجية وإدارة الكوارث الأستاذ وليد ناجي:تركيا تَبيع ثماني عشرة مسيرة من نوع "بيرقدار تي بي 2" للكويت.. لماذا هذا التهافت الكبير على شراء "بيرقدار" وبالأخص من دول الخليج العربي؟عن هذا قال الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو: الأوضاع في السودانلقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي في منطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم. حول هذا الموضوع، تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الأستاذ خالد الفكي: التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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