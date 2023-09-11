https://sputnikarabic.ae/20230911/خبير-اختفاء-كورونا-عالميا-مع-بدء-تحرير-أوكرانيا-من-نظام-كييف-النازي-وتفكيك-المعامل-البيولوجية-1080925301.html
خبير: اختفاء كورونا عالميا مع بدء تحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية
خبير: اختفاء كورونا عالميا مع بدء تحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T14:17+0000
2023-09-11T14:17+0000
2023-09-11T14:17+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: اختفاء كورونا عالميا مع بدء تحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية
خبير: اختفاء كورونا عالميا مع بدء تحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية
صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، أن "الهجوم المضاد" الذي تخوضه كييف سيستمر حتى بعد حلول الطقس البارد والممطر في الأشهر المقبلة، رغم أن القتال عندها سيزداد صعوبة.حول هذا الموضوع، قال الخبير في القضايا العسكرية الاستراتيجية، الدكتور سمير راغب:أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية هما اللذان روَّجا للبرامج الحيوية العسكرية الأمريكية في الخارج الأمريكيون ينشرون المختبرات البيولوجية و يقولون إنها ليست مضرة، وليس لها أبعاد عسكرية.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" المهندس الاستشاري والخبير بالحروب البيولوجية وإدارة الكوارث الأستاذ وليد ناجي:تركيا تَبيع ثماني عشرة مسيرة من نوع "بيرقدار تي بي 2" للكويت.. لماذا هذا التهافت الكبير على شراء "بيرقدار" وبالأخص من دول الخليج العربي؟عن هذا قال الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو: الأوضاع في السودانلقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي في منطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم. حول هذا الموضوع، تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الأستاذ خالد الفكي: التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: اختفاء كورونا عالميا مع بدء تحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، أن "الهجوم المضاد" الذي تخوضه كييف سيستمر حتى بعد حلول الطقس البارد والممطر في الأشهر المقبلة، رغم أن القتال عندها سيزداد صعوبة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في القضايا العسكرية الاستراتيجية، الدكتور سمير راغب:
"أوكرانيا تعوِّل على استمرار الدعم، ولكن السؤال إذا فشلت صواريخ "أتاكمز" ودبابات "أبرامز" والمقاتلات "إف 16 "، فما الذي سيعطونهم بعد ذلك مع العلم أن القوات الأوكرانية إلى الآن لم تصل إلى الخطوط الدفاعية الروسية الثلاثة، لذلك ما يجري لا يمكن أن نسميه هجوما مضادا، أما ما يقولونه بأنهم سيستمرون حتى بعد حلول الطقس البارد والممطر، فالروس بهذا هم المتفوقون أكثر من الأوكرانيين وهم المتعودون على هذا النوع من الحروب".
أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية هما اللذان روَّجا للبرامج الحيوية العسكرية الأمريكية في الخارج
الأمريكيون ينشرون المختبرات البيولوجية و يقولون إنها ليست مضرة، وليس لها أبعاد عسكرية.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" المهندس الاستشاري والخبير بالحروب البيولوجية وإدارة الكوارث الأستاذ وليد ناجي:
"نظام كييف والدول الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة قاموا بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية من خلال إقامة 30 مختبرا بيولوجيا تنتج فيروسات تسبب أمراضا خطيرة وقد اكتشفها الجيش الروسي وقد اختفى فيروس كورونا عالميا عندما دخل الجيش الروسي لتحرير أوكرانيا من نظام كييف النازي وتفكيك المعامل البيولوجية. تكمن خطورة السلاح البيولوجي بأن الجراثيم والميكروبات والفيروسات لا يمكن رؤيتها ولا تحديد من أطلقها".
تركيا تَبيع ثماني عشرة مسيرة من نوع "بيرقدار تي بي 2" للكويت.. لماذا هذا التهافت الكبير على شراء "بيرقدار" وبالأخص من دول الخليج العربي؟
عن هذا قال الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو:
"بعد الدعم الذي قدمته مسيّرات بيرقدار للحكومة الليبية في طرابلس بدأت تنتشر وتنشهرهذه الطائرات، والكويت بعلاقتها القوية مع تركيا تشتري هذه المسيرات كرسالة ذات ثقل عسكري استراتيجي موجهة لإيران في ظل الخلافات النفطية والبحرية بين إيران ودول الخليج العربي".
لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي في منطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم. حول هذا الموضوع، تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الأستاذ خالد الفكي:
"السوق التي تم قصفها هي للمنهوبات والمسروقات من منازل سكان الخرطوم ولا يتواجد فيها مدنيون كما يشاع، بل جنود الدعم السريع والذين يعملون معهم، لذلك هذه الأسواق هي مستهدفة بمن فيها من ميليشيات وغيرهم".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...