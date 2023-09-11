عربي
https://sputnikarabic.ae/20230911/دبلوماسي-روسي-أمريكا-دمرت-اتفاقيات-الحد-من-الأسلحة-وخلقت-التهديد-بالتصعيد-النووي-1080927991.html
دبلوماسي روسي: أمريكا دمرت اتفاقيات الحد من الأسلحة وخلقت التهديد بالتصعيد النووي
دبلوماسي روسي: أمريكا دمرت اتفاقيات الحد من الأسلحة وخلقت التهديد بالتصعيد النووي
قال مدير الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، السفير فوق العادة والمفوض، ألكسندر كرامارينكو، إن موسكو، حافظت على حوار استراتيجي مع واشنطن،... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T15:29+0000
2023-09-11T15:29+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103558/69/1035586905_0:271:3015:1967_1920x0_80_0_0_a26b30356beafc7bd7d5a090cdb673d5.jpg
وكتب كرامارينكو في مقال لمجلة "الشؤون الدولية": "وكما تبين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، غير قادرة أيضًا على الحفاظ على هذا الحوار مع الصين. إذًا، على من يقع اللوم؟"، مشيرًا إلى أن الثقة "قد تم تقويضها منذ وقت طويل".ووفقا له، فقد دمرت الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقيات الحد من الأسلحة، ما خلق خطر التصعيد النووي. وقال كرامارينكو: "تستخدم الدول الغربية "لغة يسوعية" تجاه روسيا، والتي تخفي استعدادها لمخاطرة التصعيد النووي".وأضاف كرامارينكو: "المشكلة الحقيقية - والمخاطرة - هي أن الردع النووي لم ينجح بالنسبة لروسيا، في هذه الحالة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى التفكير في كيفية استعادة الثقة بهم"، محذرًا من أن مرارة المواجهة بين روسيا، والغرب ستزداد.ويذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن خطوات نحو التصعيد، في اليوم السابق، مشيرة إلى نقل الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي البريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20230907/ضابط-أمريكي-لن-تجرؤ-الولايات-المتحدة-على-بدء-حرب-مفتوحة-مع-روسيا-1080773617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103558/69/1035586905_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_df623c71633792d04dee507e4b88965b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

دبلوماسي روسي: أمريكا دمرت اتفاقيات الحد من الأسلحة وخلقت التهديد بالتصعيد النووي

15:29 GMT 11.09.2023
© AFP 2023تجربة السلاح النووي عام 1971
تجربة السلاح النووي عام 1971 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
قال مدير الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، السفير فوق العادة والمفوض، ألكسندر كرامارينكو، إن موسكو، حافظت على حوار استراتيجي مع واشنطن، لكن هذا لم يكن له أي نتائج على المستوى الأمني.
وكتب كرامارينكو في مقال لمجلة "الشؤون الدولية": "وكما تبين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، غير قادرة أيضًا على الحفاظ على هذا الحوار مع الصين. إذًا، على من يقع اللوم؟"، مشيرًا إلى أن الثقة "قد تم تقويضها منذ وقت طويل".
ووفقا له، فقد دمرت الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقيات الحد من الأسلحة، ما خلق خطر التصعيد النووي. وقال كرامارينكو: "تستخدم الدول الغربية "لغة يسوعية" تجاه روسيا، والتي تخفي استعدادها لمخاطرة التصعيد النووي".
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: لن تجرؤ الولايات المتحدة على بدء حرب مفتوحة مع روسيا
7 سبتمبر, 05:56 GMT
وأضاف كرامارينكو: "المشكلة الحقيقية - والمخاطرة - هي أن الردع النووي لم ينجح بالنسبة لروسيا، في هذه الحالة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى التفكير في كيفية استعادة الثقة بهم"، محذرًا من أن مرارة المواجهة بين روسيا، والغرب ستزداد.
ويذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن خطوات نحو التصعيد، في اليوم السابق، مشيرة إلى نقل الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي البريطانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة "زلزال الحوز" في المغرب09:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала