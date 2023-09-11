https://sputnikarabic.ae/20230911/دبلوماسي-روسي-أمريكا-دمرت-اتفاقيات-الحد-من-الأسلحة-وخلقت-التهديد-بالتصعيد-النووي-1080927991.html

دبلوماسي روسي: أمريكا دمرت اتفاقيات الحد من الأسلحة وخلقت التهديد بالتصعيد النووي

دبلوماسي روسي: أمريكا دمرت اتفاقيات الحد من الأسلحة وخلقت التهديد بالتصعيد النووي

قال مدير الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، السفير فوق العادة والمفوض، ألكسندر كرامارينكو، إن موسكو، حافظت على حوار استراتيجي مع واشنطن،... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T15:29+0000

2023-09-11T15:29+0000

2023-09-11T15:29+0000

العالم

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وكتب كرامارينكو في مقال لمجلة "الشؤون الدولية": "وكما تبين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، غير قادرة أيضًا على الحفاظ على هذا الحوار مع الصين. إذًا، على من يقع اللوم؟"، مشيرًا إلى أن الثقة "قد تم تقويضها منذ وقت طويل".ووفقا له، فقد دمرت الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقيات الحد من الأسلحة، ما خلق خطر التصعيد النووي. وقال كرامارينكو: "تستخدم الدول الغربية "لغة يسوعية" تجاه روسيا، والتي تخفي استعدادها لمخاطرة التصعيد النووي".وأضاف كرامارينكو: "المشكلة الحقيقية - والمخاطرة - هي أن الردع النووي لم ينجح بالنسبة لروسيا، في هذه الحالة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى التفكير في كيفية استعادة الثقة بهم"، محذرًا من أن مرارة المواجهة بين روسيا، والغرب ستزداد.ويذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن خطوات نحو التصعيد، في اليوم السابق، مشيرة إلى نقل الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي البريطانية.

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