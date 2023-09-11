https://sputnikarabic.ae/20230911/سماع-أصوات-إطلاق-نار-في-عين-الحلوة-بعد-تجدد-الاشتباكات-فجرا-1080894193.html
سماع أصوات إطلاق نار في "عين الحلوة" بعد تجدد الاشتباكات فجرا
سماع أصوات إطلاق نار في "عين الحلوة" بعد تجدد الاشتباكات فجرا
سمع سكان مدينة صيدا اللبنانية بين الحين والآخر، أصوات إطلاق نار في مخيم "عين الحلوة"، بعد تجدد الاشتباكات فجر اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن 6 قتلى وأكثر من 80... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T06:23+0000
2023-09-11T06:23+0000
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وذكر موقع "النشرة" بأنه من المقرر عقد اجتماع، اليوم الاثنين، بين المدير العام للأمن العام بالإنابة، العميد إلياس البيسري، والفصائل الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، وذلك في مقر مديرية الأمن العام في بيروت، لمناقشة سبل وضع حد للاشتباكات.وكان تصاعد حدة الاشتباكات في محور جبل الحليب في مخيم "عين الحلوة" في لبنان قد تشبب في إغلاق إدارات رسمية وتربوية في مدينة صيدا.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة مدنيين ووقوع إصابات إثر انفجار قذيفة بين حي الصفوري وحي حطين داخل المخيم، كما تعرضت نقطة الجيش اللبناني في المحور نفسه لطلقات نارية، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين.من جانبه، أعلن محافظ الجنوب، منصور ضو، في بيان، إغلاق إدارات سرايا صيدا، اليوم الاثنين، بسبب التطورات الأمنية في عين الحلوة، فيما أعلنت الإدارة العامة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعليق العمل في المركز الرئيسي في صيدا اليوم بسبب عدم استقرار الأوضاع في المدينة نتيجة استمرار الاشتباكات في "عين الحلوة".يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حذر، أمس الأحد، مجددا الأطراف المعنية داخل مخيم عين الحلوة من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدا أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.وسقطت 3 قذائف في مركزَين عائدَين لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.
https://sputnikarabic.ae/20230910/إغلاق-إدارات-رسمية-وتربوية-في-صيدا-بسبب-ارتفاع-حدة-اشتباكات-مخيم-عين-الحلوة-1080889554.html
https://sputnikarabic.ae/20230909/مسؤول-في-حماس-هناك-أياد-خفية-ومخطط-خارجي-يعبث-في-أمن-مخيم-عين-الحلوة-1080862383.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
سماع أصوات إطلاق نار في "عين الحلوة" بعد تجدد الاشتباكات فجرا
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سمع سكان مدينة صيدا اللبنانية بين الحين والآخر، أصوات إطلاق نار في مخيم "عين الحلوة"، بعد تجدد الاشتباكات فجر اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن 6 قتلى وأكثر من 80 جريحا.
وذكر موقع
"النشرة" بأنه من المقرر عقد اجتماع، اليوم الاثنين، بين المدير العام للأمن العام بالإنابة، العميد إلياس البيسري، والفصائل الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، وذلك في مقر مديرية الأمن العام في بيروت، لمناقشة سبل وضع حد للاشتباكات.
وكان تصاعد حدة الاشتباكات في محور جبل الحليب في مخيم "عين الحلوة" في لبنان قد تشبب في إغلاق إدارات رسمية وتربوية في مدينة صيدا.
وأفادت الوكالة
الوطنية للإعلام بإصابة مدنيين ووقوع إصابات إثر انفجار قذيفة بين حي الصفوري وحي حطين داخل المخيم، كما تعرضت نقطة الجيش اللبناني في المحور نفسه لطلقات نارية، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين.
من جانبه، أعلن محافظ الجنوب، منصور ضو، في بيان، إغلاق إدارات سرايا صيدا، اليوم الاثنين، بسبب التطورات الأمنية في عين الحلوة، فيما أعلنت الإدارة العامة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعليق العمل في المركز الرئيسي في صيدا اليوم بسبب عدم استقرار الأوضاع في المدينة نتيجة استمرار الاشتباكات في "عين الحلوة".
يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حذر، أمس الأحد، مجددا الأطراف المعنية داخل مخيم عين الحلوة من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدا أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.
وسقطت 3 قذائف في مركزَين عائدَين لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.