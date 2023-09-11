https://sputnikarabic.ae/20230911/عشرات-الآلاف-يتظاهرون-في-إسرائيل-ضد-مشروع-الإصلاح-القضائي-عشية-جلسة-النظر-في-الطعون-فيديو-1080937831.html

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل عشية جلسات الاستماع حول مشروع الإصلاح القضائي... فيديو

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل عشية جلسات الاستماع حول مشروع الإصلاح القضائي... فيديو

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ما يقرب من 50 ألف متظاهر ضد الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، تجمعوا مساء الاثنين، أمام المحكمة العليا... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T19:55+0000

2023-09-11T19:55+0000

2023-09-11T19:58+0000

العالم

إسرائيل

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وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، تمكن المتظاهرون أيضًا لفترة وجيزة من عرقلة حركة المرور في أحد الشوارع القريبة. وتُظهر اللقطات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تدفع النشطاء بعنف بعيدًا عن الطريق.وخلال المسيرة، خاطب العديد من قادة الحركة الاحتجاجية والسياسيين حشد المتظاهرين، بما في ذلك رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية أميت بهار، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.وتجتمع المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم غد الثلاثاء، للمرة الأولى في تاريخها، للاستماع إلى التماس ضد قانون تم إقراره في يوليو/ تموز لإلغاء "عامل المعقولية"، الذي يمنع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، من الطعن في القرارات التنفيذية التي تعتبر "خارجة عن المعقول". وتم اعتماد القانون بمقاطعة كاملة للمعارضة ووسط احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.وفي حال قرر القضاة إلغاء القانون، وهو تعديل لأحد ما يسمى بالقوانين الأساسية، فستكون المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تلغي فيها المحكمة العليا مثل هذه القوانين، وهي "الأنظمة الخاصة التي تشكل أساس مستقبل دستور إسرائيل".وبالتالي، فإن التدخل المحتمل غير المسبوق للمحكمة العليا في القوانين الأساسية، واحتمال رفض الحكومة اتباع قراراتها، يمكن أن يأخذ الأزمة الدستورية في إسرائيل إلى مستوى جديد.

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العالم, إسرائيل