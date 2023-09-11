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مسؤول ليبي: سجلنا 3 حالات وفاة في البيضاء جراء السيول ونتوقع زيادة عدد الضحايا
مسؤول ليبي: سجلنا 3 حالات وفاة في البيضاء جراء السيول ونتوقع زيادة عدد الضحايا
أعلن مدير المركز الطبي بمدينة البيضاء الليبية، عبد الرحيم مازق، تسجيل 3 حالات وفاة جراء الفيضانات والسيول التي تضرب المدينة على خلفية مرور العاصفة دانيال في... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T01:55+0000
2023-09-11T01:55+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقال مازق في تصريح لـ"سبوتنيك": "للأسف الوضع كارثي في مدينة البيضاء اليوم. المدينة منكوبة بكل المقاييس، هناك انهيارات بشكل غير متوقع والسيول تجرف عائلات ومبان بالكامل. هناك بيوت أغرقت بالكامل بالأمطار. ومركز البيضاء الطبي المستشفى الوحيد بالمدينة خرج عن الخدمة تماما وتم إخلاء جميع المرضى".وردا على سؤال حول أعداد الضحايا جراء الفيضانات، قال مازق: "إلى الآن لم تتضح عدد الخسائر في الأرواح. بسبب صعوبة الوصول إلى العائلات العالقة أو معرفة عددها.. ما وصل فعليا إلى المركز الطبي 3 حالات وفاة فقط".وأشار مدير المركز الطبي بمدينة البيضاء إلى أن "الأوضاع هنا كارثية كما انقطع التيار الكهربائي والاتصالات في بعض الأحياء. وحصل انسداد في الطرق ولا يمكن الوصول إلى المستشفى ولا إلى العائلات. فرق الإنقاذ تقف عاجزة تماما عن إنقاذ جميع العالقين. الأوضاع خرجت عن السيطرة تماما للأسف وانهارت جميع الخدمات داخل المدينة".يذكر أن السلطات الليبية أعلنت فرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا لمدة يومين على خلفية العاصفة دانيال، التي تسببت كذلك في إغلاق مطارات ومرافق خدمية وتعليمية بالبلاد.واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب قوة غزارتها مما تسببت في فيضانات وسيول وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه بمنطقة الجبل الأخضر إلى جانب مدينة درنة الأكثر تضررا من العاصفة دانيال.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الجيش-الليبي-فقدان-خمسة-جنود-خلال-عمليات-الإنقاذ-بسبب-الفيضانات-بالبيضاء-فيديو-1080892314.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مقتل أشخاص
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مقتل أشخاص

مسؤول ليبي: سجلنا 3 حالات وفاة في البيضاء جراء السيول ونتوقع زيادة عدد الضحايا

01:55 GMT 11.09.2023
© Photoفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023
فيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
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حصري
أعلن مدير المركز الطبي بمدينة البيضاء الليبية، عبد الرحيم مازق، تسجيل 3 حالات وفاة جراء الفيضانات والسيول التي تضرب المدينة على خلفية مرور العاصفة دانيال في أجزاء من شرق ليبيا.
بنغازي - سبوتنيك. وقال مازق في تصريح لـ"سبوتنيك": "للأسف الوضع كارثي في مدينة البيضاء اليوم. المدينة منكوبة بكل المقاييس، هناك انهيارات بشكل غير متوقع والسيول تجرف عائلات ومبان بالكامل. هناك بيوت أغرقت بالكامل بالأمطار. ومركز البيضاء الطبي المستشفى الوحيد بالمدينة خرج عن الخدمة تماما وتم إخلاء جميع المرضى".
وردا على سؤال حول أعداد الضحايا جراء الفيضانات، قال مازق: "إلى الآن لم تتضح عدد الخسائر في الأرواح. بسبب صعوبة الوصول إلى العائلات العالقة أو معرفة عددها.. ما وصل فعليا إلى المركز الطبي 3 حالات وفاة فقط".
وتابع قائلا، "لم تتضح الصورة بعض هناك عائلات عالقة لم نتمكن من الوصول إليها لإنقاذها أو تأكيد وفاتها.. للأسف نتوقع أن تكون الخسائر البشرية كبيرة".
وأشار مدير المركز الطبي بمدينة البيضاء إلى أن "الأوضاع هنا كارثية كما انقطع التيار الكهربائي والاتصالات في بعض الأحياء. وحصل انسداد في الطرق ولا يمكن الوصول إلى المستشفى ولا إلى العائلات. فرق الإنقاذ تقف عاجزة تماما عن إنقاذ جميع العالقين. الأوضاع خرجت عن السيطرة تماما للأسف وانهارت جميع الخدمات داخل المدينة".
فيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
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يذكر أن السلطات الليبية أعلنت فرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا لمدة يومين على خلفية العاصفة دانيال، التي تسببت كذلك في إغلاق مطارات ومرافق خدمية وتعليمية بالبلاد.
واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب قوة غزارتها مما تسببت في فيضانات وسيول وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه بمنطقة الجبل الأخضر إلى جانب مدينة درنة الأكثر تضررا من العاصفة دانيال.
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