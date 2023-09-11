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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230911/مشاهد-لاستهداف-تجمعات-أوكرانية-بمدافع-هاوتزر-على-محور-كراسني-ليمان-1080904749.html
مشاهد لاستهداف تجمعات أوكرانية بمدافع هاوتزر على محور كراسني ليمان
مشاهد لاستهداف تجمعات أوكرانية بمدافع هاوتزر على محور كراسني ليمان
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق عمل أطقم مدافع هاوتزر "دي-20"، لدى استهدافها لتجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T08:38+0000
2023-09-11T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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ويظهر الفيديو الأطقم وهي تزيل بسرعة أفرع أشجار تم استخدامها للتمويه على المدافع، قبل أن تقوم بتلقيم الذخائر ومباشرة عملية الإطلاق تجاه الأهداف.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان.وكانت هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية قد بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.واستهدفت الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فيما يتم منذ ذلك الوقت الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية، بشكل يومي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تصد-4-هجمات-على-محور-كراسني-ليمان-وتقضي-على-70-مسلحا-أوكرانيا--1080122486.html
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روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, رصد عسكري

مشاهد لاستهداف تجمعات أوكرانية بمدافع هاوتزر على محور كراسني ليمان

08:38 GMT 11.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق عمل أطقم مدافع هاوتزر "دي-20"، لدى استهدافها لتجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
ويظهر الفيديو الأطقم وهي تزيل بسرعة أفرع أشجار تم استخدامها للتمويه على المدافع، قبل أن تقوم بتلقيم الذخائر ومباشرة عملية الإطلاق تجاه الأهداف.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان.
وكانت هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية قد بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية صائدي الساحرات في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 4 هجمات على محور كراسني ليمان وتقضي على 70 مسلحا أوكرانيا
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واستهدفت الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فيما يتم منذ ذلك الوقت الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية، بشكل يومي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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