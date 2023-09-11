https://sputnikarabic.ae/20230911/مشاهد-لاستهداف-تجمعات-أوكرانية-بمدافع-هاوتزر-على-محور-كراسني-ليمان-1080904749.html
مشاهد لاستهداف تجمعات أوكرانية بمدافع هاوتزر على محور كراسني ليمان
مشاهد لاستهداف تجمعات أوكرانية بمدافع هاوتزر على محور كراسني ليمان
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق عمل أطقم مدافع هاوتزر "دي-20"، لدى استهدافها لتجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T08:38+0000
2023-09-11T08:38+0000
2023-09-11T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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ويظهر الفيديو الأطقم وهي تزيل بسرعة أفرع أشجار تم استخدامها للتمويه على المدافع، قبل أن تقوم بتلقيم الذخائر ومباشرة عملية الإطلاق تجاه الأهداف.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان.وكانت هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية قد بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.واستهدفت الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فيما يتم منذ ذلك الوقت الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية، بشكل يومي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تصد-4-هجمات-على-محور-كراسني-ليمان-وتقضي-على-70-مسلحا-أوكرانيا--1080122486.html
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
مشاهد لاستهداف تجمعات أوكرانية بمدافع هاوتزر على محور كراسني ليمان
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق عمل أطقم مدافع هاوتزر "دي-20"، لدى استهدافها لتجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
ويظهر الفيديو الأطقم وهي تزيل بسرعة أفرع أشجار تم استخدامها للتمويه على المدافع، قبل أن تقوم بتلقيم الذخائر ومباشرة عملية الإطلاق تجاه الأهداف.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان.
وكانت هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية قد بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم
، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
واستهدفت الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فيما يتم منذ ذلك الوقت الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية، بشكل يومي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.