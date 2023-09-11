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مشاهد لفيضانات تغمر مدينة درنة الليبية... صور وفيديو
مشاهد لفيضانات تغمر مدينة درنة الليبية... صور وفيديو
أعلن المجلس البلدي في مدينة درنة الليبية، اليوم الاثنين، أن الوضع في المدينة خرج عن السيطرة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى مساعدة دولية، على خلفية مرور العاصفة... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T12:38+0000
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بنغازي- سبوتنيك. وأشار المجلس، في بيان نشر على موقع "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا" بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، لأنشطتها المتطرفة)، إلى أن "الوضع كارثي ... مدينة درنة تستنجد ... انهيار وانقطاع كامل، المدينة تحتاج لتدخل دولي عاجل".وأضاف البيان: "وضع المدينة خارج السيطرة، تحتاج إلى تدخل دولي، يطلب من الجهات المختصة فتح ممر بحري لانهيار معظم الطرق".وقال سلامة إن "الوضع بمدينة درنة، خارج السيطرة وكميات الأمطار غزيرة والإمكانيات المتاحة محدودة جدا"، لافتًا إلى أن "التعامل مع الوضع الحالي في المدينة يفوق قدرة البشر".ولفت سلامة إلى أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة منضبطة، كما تم توفير أماكن لإيواء العائلات المتضررة، بحسب قوله.وردا على سؤال حول سقوط ضحايا محتملين بسبب الفيضانات، قال سلامة: "لا توجد حالات وفاة حتى الآن. هناك أضرار مادية فقط".واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية، بسبب قوة غزارتها ما تسبب في فيضانات وسيول، وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه في منطقة الجبل الأخضر في ليبيا، الأكثر تضررا من العاصفة.
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نادي الفيديو, منوعات, أخبار ليبيا اليوم
نادي الفيديو, منوعات, أخبار ليبيا اليوم

مشاهد لفيضانات تغمر مدينة درنة الليبية... صور وفيديو

12:38 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 11.09.2023)
© Photoفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023
فيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
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أعلن المجلس البلدي في مدينة درنة الليبية، اليوم الاثنين، أن الوضع في المدينة خرج عن السيطرة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى مساعدة دولية، على خلفية مرور العاصفة "دانيال"، في أجزاء من شرقي ليبيا.
بنغازي- سبوتنيك. وأشار المجلس، في بيان نشر على موقع "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا" بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، لأنشطتها المتطرفة)، إلى أن "الوضع كارثي ... مدينة درنة تستنجد ... انهيار وانقطاع كامل، المدينة تحتاج لتدخل دولي عاجل".
وأضاف البيان: "وضع المدينة خارج السيطرة، تحتاج إلى تدخل دولي، يطلب من الجهات المختصة فتح ممر بحري لانهيار معظم الطرق".

وصرّح وكيل ديوان بلدية درنة، طارق سلامة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الوضع في المدينة أصبح خارج السيطرة بسبب السيول التي اجتاحت المدينة.

وقال سلامة إن "الوضع بمدينة درنة، خارج السيطرة وكميات الأمطار غزيرة والإمكانيات المتاحة محدودة جدا"، لافتًا إلى أن "التعامل مع الوضع الحالي في المدينة يفوق قدرة البشر".

وأشار سلامة إلى أن "فرق الإنقاذ تعمل من خلال غرفة الطوارئ بكل الإمكانات لإنقاذ العالقين"، موضحًا أن غرفة طوارئ جرى تشكيلها من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الهلال الأحمر، والكشافة، ومديرية أمن درنة".

ولفت سلامة إلى أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة منضبطة، كما تم توفير أماكن لإيواء العائلات المتضررة، بحسب قوله.
وردا على سؤال حول سقوط ضحايا محتملين بسبب الفيضانات، قال سلامة: "لا توجد حالات وفاة حتى الآن. هناك أضرار مادية فقط".
واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية، بسبب قوة غزارتها ما تسبب في فيضانات وسيول، وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه في منطقة الجبل الأخضر في ليبيا، الأكثر تضررا من العاصفة.
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