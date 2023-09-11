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https://sputnikarabic.ae/20230911/نهر-من-الخمر-يغمر-أروقة-قرية-برتغالية-فيديو-1080926295.html
نهر من الخمر يغمر أروقة قرية برتغالية... فيديو
نهر من الخمر يغمر أروقة قرية برتغالية... فيديو
شكل النبيذ بجميع أنواعه أحد أهم المشروبات الروحية، التي يستهلكها سكان العالم، لا سيما في فصل الشتاء. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T14:59+0000
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ويرتبط النبيذ عادة بالاحتفالات أو بالمناسبات الاجتماعية، ولكن قليلا ما يذكر هذا المشروب إلى جانب الفيضانات أو كمادة للظواهر الطبيعية.وفيما يشبه القصص الخيالية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لسيل من النبيذ الأحمر اجتاح مدينة أناديا البرتغالية، وذلك بسبب انفجار في اثنين من خزانات أحد مصانع المدينة.وأثار مقطع الفيديو عاصفة من التعليقات المندهشة من كم النبيذ المخزن في هذه القرية الصغيرة، فيما تساءل بعض من المعلقين على الحدث عن سبب انفجار الخزانات.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

نهر من الخمر يغمر أروقة قرية برتغالية... فيديو

14:59 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 11.09.2023)
© AP Photo / AFP// Raymond Roigنبيذ
نبيذ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / AFP// Raymond Roig
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شكل النبيذ بجميع أنواعه أحد أهم المشروبات الروحية، التي يستهلكها سكان العالم، لا سيما في فصل الشتاء.
ويرتبط النبيذ عادة بالاحتفالات أو بالمناسبات الاجتماعية، ولكن قليلا ما يذكر هذا المشروب إلى جانب الفيضانات أو كمادة للظواهر الطبيعية.
وفيما يشبه القصص الخيالية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لسيل من النبيذ الأحمر اجتاح مدينة أناديا البرتغالية، وذلك بسبب انفجار في اثنين من خزانات أحد مصانع المدينة.
وأثار مقطع الفيديو عاصفة من التعليقات المندهشة من كم النبيذ المخزن في هذه القرية الصغيرة، فيما تساءل بعض من المعلقين على الحدث عن سبب انفجار الخزانات.
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