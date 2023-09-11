https://sputnikarabic.ae/20230911/نهر-من-الخمر-يغمر-أروقة-قرية-برتغالية-فيديو-1080926295.html
نهر من الخمر يغمر أروقة قرية برتغالية... فيديو
نهر من الخمر يغمر أروقة قرية برتغالية... فيديو
شكل النبيذ بجميع أنواعه أحد أهم المشروبات الروحية، التي يستهلكها سكان العالم، لا سيما في فصل الشتاء. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T14:59+0000
2023-09-11T14:59+0000
2023-09-11T15:02+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويرتبط النبيذ عادة بالاحتفالات أو بالمناسبات الاجتماعية، ولكن قليلا ما يذكر هذا المشروب إلى جانب الفيضانات أو كمادة للظواهر الطبيعية.وفيما يشبه القصص الخيالية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لسيل من النبيذ الأحمر اجتاح مدينة أناديا البرتغالية، وذلك بسبب انفجار في اثنين من خزانات أحد مصانع المدينة.وأثار مقطع الفيديو عاصفة من التعليقات المندهشة من كم النبيذ المخزن في هذه القرية الصغيرة، فيما تساءل بعض من المعلقين على الحدث عن سبب انفجار الخزانات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
نهر من الخمر يغمر أروقة قرية برتغالية... فيديو
14:59 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
شكل النبيذ بجميع أنواعه أحد أهم المشروبات الروحية، التي يستهلكها سكان العالم، لا سيما في فصل الشتاء.
ويرتبط النبيذ عادة بالاحتفالات أو بالمناسبات الاجتماعية، ولكن قليلا ما يذكر هذا المشروب إلى جانب الفيضانات أو كمادة للظواهر الطبيعية.
وفيما يشبه القصص الخيالية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لسيل من النبيذ الأحمر اجتاح مدينة أناديا البرتغالية، وذلك بسبب انفجار في اثنين من خزانات أحد مصانع المدينة.
وأثار مقطع الفيديو عاصفة من التعليقات المندهشة من كم النبيذ المخزن في هذه القرية الصغيرة، فيما تساءل بعض من المعلقين على الحدث عن سبب انفجار الخزانات.