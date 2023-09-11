https://sputnikarabic.ae/20230911/هنغبي-إذا-انتقلت-إيران-لتخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-فإن-إسرائيل-ستتحرك-1080903817.html

هنغبي: إذا انتقلت إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% فإن إسرائيل ستتحرك

هنغبي: إذا انتقلت إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% فإن إسرائيل ستتحرك

هدد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بالعمل ضد إيران حال انتقلت لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T07:49+0000

2023-09-11T07:49+0000

2023-09-11T07:49+0000

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جاء ذلك في كلمة لهنغبي، اليوم الاثنين، أمام المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقال المسؤول الإسرائيلي: "إذا كان هناك تخصيب لليورانيوم بنسبة 60%، فإنه يعني أن الإيرانيين يتجهون نحو القنبلة النووية".وتابع: " لقد أوضح رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) لجميع زعماء العالم أنه إذا كان تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60% النتيجة ستكون أن إسرائيل ستضطر إلى التصرف دون أي خيار آخر. وهذا يعني أننا وصلنا إلى وضع يقول فيه الإيرانيون إنهم يتجهون نحو القنبلة النووية. لا أعتقد أنه يمكننا الرهان على مصيرنا إذا كانت هذه هي السياسة الإيرانية. دعونا نأمل ألا نصل إلى تلك اللحظة، لكننا نستعد لها على أي حال".وإسرائيل التي تمتلك وفق تقارير أجنبية، ترسانة نووية غير خاضعة للإشراف الدولي، تتهم إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.وتعارض إسرائيل مفاوضات غير مباشرة تجري منذ العام الماضي، بين طهران وواشنطن بهدف العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه والولايات المتحدة عام 2018.وفي تصريحاته اليوم، تطرق هنغبي أيضا للتوتر على الحدود مع لبنان وقال: "إسرائيل ترصد قرار (الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله اختبار قدرتنا على الصمود، ربما يكون ذلك بسبب الأزمة الداخلية هنا، وربما بسبب جوانب أخرى (...) من الواضح أن هناك مجموعة من الأعمال المتحدية هنا، وآخرها الخيمة".وبحسب قوله: "رسالتنا واضحة: من يظن أن عزيمة إسرائيل مثل شبكة العنكبوت، سيشعر على رقبته أن عزيمتنا مسبوكة بأسلاك فولاذية. وستكون هذه هي النتيجة، طالما لم تتوقف تحركات حزب الله فورًا".ومنذ أسابيع يقيم "حزب الله" اللبناني خيمة في منطقة مزارع شبعا على الحدود بين البلدين، ما شكل استفزازا كبيرا بالنسبة لإسرائيل التي تقول إن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لسيادتها.

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