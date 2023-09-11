https://sputnikarabic.ae/20230911/ولي-العهد-السعودي-يبدأ-زيارة-للهند-في-أعقاب-قمة-العشرين-1080906517.html

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة للهند في أعقاب قمة العشرين

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة للهند في أعقاب قمة العشرين

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الاثنين، حيث التقى فخام دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة "واس" السعودية إنه عند وصول ابن سلمان إلى القصر الرئاسي (راشتر ابتي بهوان)، كان في استقباله رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.تم تنظيم مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، حيث حضرت مجموعة من الخيول عند دخولهم إلى بوابة القصر الرئاسي، وأُطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيبية، كما تم التقاط الصور الرسمية خلال هذه المناسبة، وعزف السلامين الملكي السعودي والهندي.أعقب ذلك مصافحة الأمير محمد بن سلمان أعضاء الحكومة الهندية، بما في ذلك وزراء الحكومة وكبار المسؤولين. وفي المقابل، صافحت رئيسة الهند أيضًا أعضاء الوفد السعودي.يذكر أن السعودية والهند تتمتعان بعلاقات تمتد لأكثر من 75 عاما، حيث عمل البلدان على تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة النظيفة، بهدف بناء شراكة استراتيجية.يذكر أنه في العام 1947، تم تعيين قنصل عام للمملكة في مومباي، وفي عام 1955، تمت ترقية التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارة، وفي العام نفسه، زار الملك سعود الهند، ما أسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.وشهدت العقود الأخيرة عدة زيارات ثنائية مهمة، حيث قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بزيارة رسمية لجمهورية الهند، في فبراير/ شباط 2014، وقد قام بهذه الزيارة وهو ولي العهد آنذاك.

https://sputnikarabic.ae/20230418/السعودية-والهند-تدعوان-إلى-وقف-التصعيد-في-السودان-1076065474.html

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