https://sputnikarabic.ae/20230912/أكثر-10-أطعمة-استهلاكا-في-العالم-1080957545.html

أكثر 10 أطعمة استهلاكا في العالم

أكثر 10 أطعمة استهلاكا في العالم

تبرز بعض الأطعمة والمواد الغذائية على أنها عالمية، لتتجاوز الحدود الثقافية والفواصل الجغرافية، وتختلف الأطعمة الأكثر استهلاكا في العالم حسب المناطق. 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T12:32+0000

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العالم

اقتصاد

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ويتزايد استهلاك الأطعمة المصنعة في أجزاء كثيرة من العالم، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك التحضر، وتغيير أنماط الحياة، وتوافر الأطعمة المصنعة.نستعرض لكم أكثر 10 مواد غذائية وأطعمة استهلاكا في العالم، بحسب ما نقله موقع insidermonkey، من العاشر للأول كما يلي:10- لحم الدجاج: استهلاك الفرد السنوي 15.3 كيلوغرام.تعتبر اللحوم والدجاج مصدرا أساسيا للبروتين في جميع أنحاء العالم، مع الدول المنتجة الرائدة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند، في عام 2021 بلغت قيمة مبيعات الدجاج 14.9 مليون دولار، أي أقل بنسبة 20% عن عام 2020.9- الكسافا أو بفرة: استهلاك الفرد السنوي 15.6 كيلوغرام.الكسافا هو محصول نشوي درني يمثل مصدرًا غذائيًا مهمًا للملايين في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. المنتجون الرئيسيون للكسافا هم نيجيريا وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل.8- المأكولات البحرية: استهلاك الفرد السنوي 20.2 كيلوغرام.تشمل الدول الرئيسية المنتجة للمأكولات البحرية الصين وإندونيسيا والهند وفيتنام والولايات المتحدة.7- السكر: استهلاك الفرد السنوي 20.4 كيلوغرام.تعد البرازيل والهند وتايلاند والصين والولايات المتحدة من الدول الرائدة في إنتاج السكر، ويستخدم في العديد من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الحلوى والمخبوزات والمشروبات الغازية.6- الذرة: استهلاك الفرد السنوي 20.6 كيلوغرام.تعتبر الذرة غذاءً أساسيًا لملايين الأشخاص، والدول الرائدة المنتجة للذرة هي الولايات المتحدة والصين والبرازيل والمكسيك والهند. وهو مصدر مهم للكربوهيدرات والسعرات الحرارية للاستهلاك البشري.5- الطماطم: استهلاك الفرد السنوي 21.2 كيلوغرام.قدّرت القيمة السوقية العالمية للطماطم بـ 181.74 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 273.2 مليار دولار بحلول عام 2031.4- البطاطا: استهلاك الفرد السنوي 32.9 كيلوغرام.في عام 2021، أنتج العالم 101 مليار طن من البطاطس. يتم زراعتها في أكثر من 100 دولة حول العالم.3- القمح: استهلاك الفرد السنوي 67 كيلوغرام.يزرع القمح في أكثر من 170 دولة، وهو غذاء أساسي لمليارات الأشخاص.2- الأرز: استهلاك الفرد السنوي 78.4 كيلوغرام.يزرع الأرز، وهو محصول أساسي، على مساحة 158 مليون هكتار سنويًا. وتبلغ قيمة إنتاجه ضعف قيمة أي محصول غذائي آخر، ويعتبر الأرز مصدرًا غذائيًا أساسيًا في العديد من الأسواق الآسيوية.1- الحليب: استهلاك الفرد السنوي 79.3 كيلوغرام.نما إنتاج الحليب العالمي بشكل كبير، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 59%. وفي عام 1988، أنتج العالم 530 مليون طن من الحليب، ارتفع إلى 843 مليون طن بحلول عام 2018. وفي العام التالي، 2019، وصل إنتاج الحليب العالمي إلى 881 مليون طن.

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