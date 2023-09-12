https://sputnikarabic.ae/20230912/إنها-عار-على-بلادها-وزيرة-الخارجية-الألمانية-تتعرض-لانتقادات-محلية-بعد-زيارتها-لأوكرانيا-1080952536.html
"إنها عار على بلادها".. وزيرة الخارجية الألمانية تتعرض لانتقادات محلية بعد زيارتها لأوكرانيا
"إنها عار على بلادها".. وزيرة الخارجية الألمانية تتعرض لانتقادات محلية بعد زيارتها لأوكرانيا
أثارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، انتقادات من اليمين واليسار الألماني، بسبب زيارتها الأخيرة غير المعلنة إلى أوكرانيا، من أجل التعهد بدعم النظام... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T09:36+0000
2023-09-12T09:36+0000
2023-09-12T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080952376_0:6:1091:620_1920x0_80_0_0_05d233f6d8e70ac210741086e699e503.jpg
ووصلت بيربوك إلى كييف بالقطار، يوم أمس الاثنين، حيث تعهدت بدعم الحكومة الائتلافية التي يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون، لطموح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لعضوية الاتحاد الأوروبي.وأعرب قرّاء إحدى الصحف اليومية الألمانية عن غضبهم وإحباطهم إزاء الرحلة، التي قام بها عضو حزب الخضر إلى العاصمة الأوكرانية، في قسم التعليقات بالتقرير الإخباري.وكتب أحدهم: "إنها عار على ألمانيا، هذا لم يحدث من قبل".بينما قال آخر: "يواصل دافعو الضرائب دفع تكاليف رحلاتها، حيث تدلي فقط ببيان، ولا تريد استخدام الدبلوماسية".وجاء في أحد التعليقات: "ربما ينبغي على أنالينا بيربوك أن تبقى في كييف، على ما يبدو، يمكن لهذه المرأة أن تفعل أكثر لأوكرانيا مما تفعله لبلدها".في سياق متصل، هاجم نائب حزب "البديل لألمانيا" في البوندستاغ، ماركوس فروهنماير، أنالينا بيربوك، وزميلها في حزب الخضر، نائب المستشار، روبرت هابيك، لوضعهما مصالح الدول الأخرى قبل مصالح بلادهما.وقال فروهنماير: "الحكومة الألمانية لا تهتم بمواطنيها، إن بيربوك وهابيك مهتمان فقط بمصالح السياسة الخارجية والاقتصادية في الخارج".فيما تساءل زميله في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، النائب بيتر بيسترون، متهكّما، عن سبب بقاء وزير الخارجية الألمانية "جالسة في البوندستاغ، وليس في أوكرانيا؟".وكتب مستخدم آخر في تغريدة على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن اهتمام الوزيرة الألمانية برفاهية المدنيين الأوكرانيين غير مبرر.وتابع: "لم تكن بيربوك ستتجه إلى كييف إلا إذا كانت آمنة، ولم يكن هناك عملية عسكرية روسية خاصة".وكان فصيل الخضر في ائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي يقوده المستشار الألماني، أولاف شولتس، من بين أعلى الأصوات المطالبة بتقديم المساعدة العسكرية لكييف خلال عملية القضاء على النازية، التي قامت بها روسيا هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ألمانيا-تقول-إن-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-توروس-يمثل-تحديا-وسيستغرق-وقتا-1080846645.html
https://sputnikarabic.ae/20230601/وزيرة-الخارجية-الألمانية-قبول-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-أمر-مستحيل-أثناء-الصراع-1077636103.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080952376_23:0:992:727_1920x0_80_0_0_a7153b2700062ad3c279fe45981eb30c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
"إنها عار على بلادها".. وزيرة الخارجية الألمانية تتعرض لانتقادات محلية بعد زيارتها لأوكرانيا
تابعنا عبر
أثارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، انتقادات من اليمين واليسار الألماني، بسبب زيارتها الأخيرة غير المعلنة إلى أوكرانيا، من أجل التعهد بدعم النظام المتطرف ضد روسيا.
ووصلت بيربوك إلى كييف بالقطار، يوم أمس الاثنين، حيث تعهدت بدعم الحكومة الائتلافية التي يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون، لطموح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وأعرب قرّاء إحدى الصحف اليومية الألمانية
عن غضبهم وإحباطهم إزاء الرحلة، التي قام بها عضو حزب الخضر إلى العاصمة الأوكرانية، في قسم التعليقات بالتقرير الإخباري.
وكتب أحدهم: "إنها عار على ألمانيا، هذا لم يحدث من قبل".
بينما قال آخر: "يواصل دافعو الضرائب دفع تكاليف رحلاتها، حيث تدلي فقط ببيان، ولا تريد استخدام الدبلوماسية".
وجاء في أحد التعليقات: "ربما ينبغي على أنالينا بيربوك أن تبقى في كييف، على ما يبدو، يمكن لهذه المرأة أن تفعل أكثر لأوكرانيا مما تفعله لبلدها".
بينما أشار مستخدم آخر إلى أنه "سيكون من الأفضل لو بقيت هناك وأصبحت وزيرة خارجية لأوكرانيا".
في سياق متصل، هاجم نائب حزب "البديل لألمانيا" في البوندستاغ، ماركوس فروهنماير، أنالينا بيربوك، وزميلها في حزب الخضر، نائب المستشار، روبرت هابيك، لوضعهما مصالح الدول الأخرى قبل مصالح بلادهما.
وقال فروهنماير: "الحكومة الألمانية لا تهتم بمواطنيها، إن بيربوك وهابيك مهتمان فقط بمصالح السياسة الخارجية والاقتصادية في الخارج".
فيما تساءل زميله في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، النائب بيتر بيسترون، متهكّما، عن سبب بقاء وزير الخارجية الألمانية "جالسة في البوندستاغ، وليس في أوكرانيا؟".
وكتب مستخدم آخر في تغريدة
على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن اهتمام الوزيرة الألمانية برفاهية المدنيين الأوكرانيين غير مبرر.
وتابع: "لم تكن بيربوك ستتجه إلى كييف إلا إذا كانت آمنة، ولم يكن هناك عملية عسكرية روسية خاصة".
وكان فصيل الخضر في ائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي يقوده المستشار الألماني
، أولاف شولتس، من بين أعلى الأصوات المطالبة بتقديم المساعدة العسكرية لكييف خلال عملية القضاء على النازية، التي قامت بها روسيا هناك.