https://sputnikarabic.ae/20230912/إيران-تعلن-القبض-على-مواطنين-فرنسيين-بتهمة-التجسس-1080959309.html

إيران تعلن القبض على مواطنين فرنسيين بتهمة التجسس

إيران تعلن القبض على مواطنين فرنسيين بتهمة التجسس

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال امرأة ورجل فرنسيين، بتهمة التجسس. 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T13:36+0000

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وقال ستايشي، في مؤتمر صحفي، إن قضية هؤلاء الجواسيس الفرنسيين أحيلت إلى المحكمة، بعد إجراء تحقيق شامل.وأضاف أن القضية تمت دراستها مرتين من قبل محامي المتهمين، وسيتم نشر النتائج فور ورودها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، خلال المؤتمر الصحفي، أن مواطنا سويديا تم سجنه في إيران لارتكابه جرائم.وأشار إلى أنه تم إجراء تحقيق أولي حول الاتهامات الموجهة إلى المواطن السويدي، وتم إرساله إلى السجن بعد الملاحقة القانونية.وأضاف المتحدث أن التحقيقات في طور الانتهاء، وستحال القضية إلى المحكمة خلال الأيام المقبلة، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأشار ستايشي إلى أن "القضاء الإيراني جاد للغاية عندما يتعلق الأمر بأمن المواطنين الإيرانيين، ويتصرف بشكل عادل وحذر وقوي، ضد أي شخص يخل بأمن الشعب الإيراني".وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي، أن مواطنا سويديا محتجز في إيران، وقالت السويد إن اسمه هو، يوهان فلوديروس، واعتقل في نيسان/ أبريل 2022، بسبب ما قالت أسرته إنه تجسس مزعوم.

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