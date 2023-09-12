https://sputnikarabic.ae/20230912/الجيش-الروسي-يدمر-راجمة-ساكاريا-التركية-ويكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة--عاجل-1080956052.html
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 106 الأوكراني
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 106 الأوكراني
دمر الجيش الروسي العديد من الآليات الغربية من بينها مدرعات برادلي الأمريكية الصنع ، إضافة لراجمة صواريخ تركية من طراز "تي- 122" ساكاريا لأول مرة. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T11:16+0000
2023-09-12T11:16+0000
2023-09-12T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "على محور زابوروجيه تم صد ثلاث هجمات شنها اللواء 47 الميكانيكي واللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وتم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا عسكريًا، وتدمير دبابة وستة مركبات مشاة قتالية، بما في ذلك ثلاث عربات برادلي الأمريكية الصنع وثلاث سيارات عسكرية".وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وضربات طيران المدفعية هجومًا للمجموعة المهاجمة التابعة للواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، جنوب قرية كوزمينو، في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء 68، واللواءين الميكانيكيين 14 و32 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا وسينكوفكا وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفينكو التابعة لمقاطعة سومي، تم ضرب مركز القيادة والمراقبة التابع لوحدة لواء الدفاع الإقليمي 106، وفي منطقة غريمياتشكا في مقاطعة تشرنيغيف تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 118 في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230912/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-تابعة-للواءين-أوكرانيين-عاجل-1080955628.html
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رصد عسكري, روسيا
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 106 الأوكراني
11:16 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
دمر الجيش الروسي العديد من الآليات الغربية من بينها مدرعات برادلي الأمريكية الصنع ، إضافة لراجمة صواريخ تركية من طراز "تي- 122" ساكاريا لأول مرة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "على محور زابوروجيه تم صد ثلاث هجمات شنها اللواء 47 الميكانيكي واللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وتم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا عسكريًا، وتدمير دبابة وستة مركبات مشاة قتالية، بما في ذلك ثلاث عربات برادلي الأمريكية الصنع وثلاث سيارات عسكرية".
كما تم تدمير مدفع إم- 777 وآخر من طراز "إم- 119" أمريكي الصنع، ومدفعي "دي- 30" وآخر من طراز "مستا- بي"، بالإضافة لمنظومة حرب إلكترونية ضد المسيرات من طراز "نوتا".
وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وضربات طيران المدفعية هجومًا للمجموعة المهاجمة التابعة للواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، جنوب قرية كوزمينو، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم تحييد تدمير ما يصل إلى 45 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع "دي- 30".
وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء 68، واللواءين الميكانيكيين 14 و32 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا وسينكوفكا وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف.
تم القضاء على ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا ومدفعين أمريكيين من طراز "إم 777" وآخر من طراز "تي أر إف-1" فرنسي الصنع إضافة لراجمة صواريخ تركية من طراز "تي- 122" ساكاريا.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفينكو التابعة لمقاطعة سومي، تم ضرب مركز القيادة والمراقبة التابع لوحدة لواء الدفاع الإقليمي 106، وفي منطقة غريمياتشكا في مقاطعة تشرنيغيف تم تدمير مستودع ذخيرة
تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 118 في أوكرانيا.