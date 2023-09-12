https://sputnikarabic.ae/20230912/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تستطيع-إعادة-تجميد-أموال-إيرانية-مفرج-عنها-إذا-دعت-الضرورة-1080972651.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تستطيع إعادة تجميد أموال إيرانية مفرج عنها إذا دعت الضرورة
الخارجية الأمريكية: واشنطن تستطيع إعادة تجميد أموال إيرانية مفرج عنها إذا دعت الضرورة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تعتزم مراقبة مصير الستة مليارات دولار المملوكة لإيران عن كثب وتحتفظ بالقدرة على... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T18:43+0000
2023-09-12T18:43+0000
2023-09-12T18:43+0000
العالم
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وجاء تصريح ميلر تعليقا على كلام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قال إن طهران تعتزم استخدام الأموال غير المجمدة "كما تريد" بغض النظر عن توقعات واشنطن.وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي دوري: "نعتزم أن نظل يقظين في مراقبة كيفية إنفاق هذه الأموال. ونحتفظ بالقدرة على إعادة تجميدها إذا لزم الأمر".وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه بمجرد وصول هذه الأموال إلى الحسابات المصرفية في قطر، فإنها ستخضع "لرقابة صارمة" من وزارة الخزانة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221105/واشنطن-تبلغ-طهران-بتراجعها-عن-تصريحات-بايدن-حول-تحرير-إيران-1069851136.html
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العالم
الخارجية الأمريكية: واشنطن تستطيع إعادة تجميد أموال إيرانية مفرج عنها إذا دعت الضرورة
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تعتزم مراقبة مصير الستة مليارات دولار المملوكة لإيران عن كثب وتحتفظ بالقدرة على إعادة تجميد هذه الأموال إذا رأت ذلك ضروريا.
وجاء تصريح ميلر تعليقا على كلام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قال إن طهران تعتزم استخدام الأموال غير المجمدة "كما تريد" بغض النظر عن توقعات واشنطن.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي دوري: "نعتزم أن نظل يقظين في مراقبة كيفية إنفاق هذه الأموال. ونحتفظ بالقدرة على إعادة تجميدها إذا لزم الأمر".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه بمجرد وصول هذه الأموال إلى الحسابات المصرفية في قطر، فإنها ستخضع "لرقابة صارمة" من وزارة الخزانة الأمريكية.