https://sputnikarabic.ae/20230912/الخارجية-الروسية-تعلق-على-احتمال-إمداد-واشنطن-لأوكرانيا-بصواريخ-بعيدة-المدى-1080959850.html

الخارجية الروسية تعلق على احتمال إمداد واشنطن لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

الخارجية الروسية تعلق على احتمال إمداد واشنطن لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الإمدادات المحتملة للصواريخ بعيدة المدى المحملة بالقنابل العنقودية إلى كييف من واشنطن ستؤثر على... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T13:42+0000

2023-09-12T13:42+0000

2023-09-12T13:42+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ردا على سؤال أحد الصحفيين حول كيفية تقييم موسكو للإمدادات المحتملة: "إذا استمرت هذه الإمدادات، فسيكون لذلك تأثير على تصعيد الأزمة، كل هذا سيؤدي إلى خسائر أكبر".وأضافت: "إمدادات الأسلحة ليست مجرد عامل مزعزع للاستقرار، ولكنها عامل مثير للصراع. وعمليات التسليم التي سينفذها الاتحاد الأوروبي تنتهك عددًا كبيرًا من الوثائق التي قدمها الأوروبيون أنفسهم في وقت ما".وفي وقت سابق، ذكرت وكالات غربية نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين، أن إدارة البيت الأبيض اقتربت من الموافقة على توريد صواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقودية إلى أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230720/موسكو-الأسلحة-الجديدة-البعيدة-المدى-دليل-على-انخراط-الاتحاد-الأوروبي-في-الصراع-الأوكراني-1079241955.html

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