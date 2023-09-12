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https://sputnikarabic.ae/20230912/الخارجية-الروسية-تعلق-على-احتمال-إمداد-واشنطن-لأوكرانيا-بصواريخ-بعيدة-المدى-1080959850.html
الخارجية الروسية تعلق على احتمال إمداد واشنطن لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
الخارجية الروسية تعلق على احتمال إمداد واشنطن لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الإمدادات المحتملة للصواريخ بعيدة المدى المحملة بالقنابل العنقودية إلى كييف من واشنطن ستؤثر على... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T13:42+0000
2023-09-12T13:42+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ردا على سؤال أحد الصحفيين حول كيفية تقييم موسكو للإمدادات المحتملة: "إذا استمرت هذه الإمدادات، فسيكون لذلك تأثير على تصعيد الأزمة، كل هذا سيؤدي إلى خسائر أكبر".وأضافت: "إمدادات الأسلحة ليست مجرد عامل مزعزع للاستقرار، ولكنها عامل مثير للصراع. وعمليات التسليم التي سينفذها الاتحاد الأوروبي تنتهك عددًا كبيرًا من الوثائق التي قدمها الأوروبيون أنفسهم في وقت ما".وفي وقت سابق، ذكرت وكالات غربية نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين، أن إدارة البيت الأبيض اقتربت من الموافقة على توريد صواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقودية إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230720/موسكو-الأسلحة-الجديدة-البعيدة-المدى-دليل-على-انخراط-الاتحاد-الأوروبي-في-الصراع-الأوكراني-1079241955.html
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الخارجية الروسية تعلق على احتمال إمداد واشنطن لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

13:42 GMT 12.09.2023
© US Air Force / Joe Davilaصاروخ أمريكي
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© US Air Force / Joe Davila
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الإمدادات المحتملة للصواريخ بعيدة المدى المحملة بالقنابل العنقودية إلى كييف من واشنطن ستؤثر على تصعيد الأزمة وتؤدي إلى خسائر أكبر.
وقالت زاخاروفا لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ردا على سؤال أحد الصحفيين حول كيفية تقييم موسكو للإمدادات المحتملة: "إذا استمرت هذه الإمدادات، فسيكون لذلك تأثير على تصعيد الأزمة، كل هذا سيؤدي إلى خسائر أكبر".
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وأضافت: "إمدادات الأسلحة ليست مجرد عامل مزعزع للاستقرار، ولكنها عامل مثير للصراع. وعمليات التسليم التي سينفذها الاتحاد الأوروبي تنتهك عددًا كبيرًا من الوثائق التي قدمها الأوروبيون أنفسهم في وقت ما".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالات غربية نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين، أن إدارة البيت الأبيض اقتربت من الموافقة على توريد صواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقودية إلى أوكرانيا.
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