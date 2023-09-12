https://sputnikarabic.ae/20230912/الخارجية-الروسية-نتوقع-من-أمريكا-كرئيس-لمجموعة-الـ20-في-2026-أن-تفي-بالتزاماتها-1080943264.html

الخارجية الروسية: نتوقع من أمريكا كرئيس لمجموعة الـ20 في 2026 أن تفي بالتزاماتها

الخارجية الروسية: نتوقع من أمريكا كرئيس لمجموعة الـ20 في 2026 أن تفي بالتزاماتها

قال نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، إنه يتوقع أن الولايات المتحدة، كجزء من رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2026، لن تعرض أي جهة للإقصاء القسري،... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T05:25+0000

2023-09-12T05:25+0000

2023-09-12T05:25+0000

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روسيا

اقتصاد

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وقال رودينكو للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2023: "كانت واحدة من القضايا، من بين أمور أخرى لا تقل أهمية، ومن المهم ضمان أن تتاح الفرصة لجميع الممثلين، دون استثناء على الأقل، لعدم إخضاعهم للإقصاء القسري".وأضاف نائب وزير الخارجية: يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يعلن-عن-مستوى-تاريخي-غير-مسبوق-في-العلاقات-بين-الصين-وروسيا-1080943100.html

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