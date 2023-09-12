https://sputnikarabic.ae/20230912/الخارجية-الروسية-نتوقع-من-أمريكا-كرئيس-لمجموعة-الـ20-في-2026-أن-تفي-بالتزاماتها-1080943264.html
الخارجية الروسية: نتوقع من أمريكا كرئيس لمجموعة الـ20 في 2026 أن تفي بالتزاماتها
الخارجية الروسية: نتوقع من أمريكا كرئيس لمجموعة الـ20 في 2026 أن تفي بالتزاماتها
قال نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، إنه يتوقع أن الولايات المتحدة، كجزء من رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2026، لن تعرض أي جهة للإقصاء القسري،... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T05:25+0000
2023-09-12T05:25+0000
2023-09-12T05:25+0000
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اقتصاد
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وقال رودينكو للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2023: "كانت واحدة من القضايا، من بين أمور أخرى لا تقل أهمية، ومن المهم ضمان أن تتاح الفرصة لجميع الممثلين، دون استثناء على الأقل، لعدم إخضاعهم للإقصاء القسري".وأضاف نائب وزير الخارجية: يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
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العالم, روسيا, اقتصاد
الخارجية الروسية: نتوقع من أمريكا كرئيس لمجموعة الـ20 في 2026 أن تفي بالتزاماتها
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قال نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، إنه يتوقع أن الولايات المتحدة، كجزء من رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2026، لن تعرض أي جهة للإقصاء القسري، وستضمن المشاركة المتساوية لجميع دول الجمعية.
وقال رودينكو للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2023
: "كانت واحدة من القضايا، من بين أمور أخرى لا تقل أهمية، ومن المهم ضمان أن تتاح الفرصة لجميع الممثلين، دون استثناء على الأقل، لعدم إخضاعهم للإقصاء القسري".
وتابع رودينكو: "ما يحدث، على سبيل المثال، مع قمة "أبيك"، عندما منعت الولايات المتحدة، في انتهاك لالتزاماتها، علنًا ممثلي عدد من الدول من المشاركة في القمة، على الرغم من مشاركة اقتصادات أبيك".
وأضاف نائب وزير الخارجية:
عندما كانت هناك مفاوضات منذ سنوات، أفهم أن الأمريكيين قطعوا التزامات معينة، وتعهدوا بالوفاء بجميع المتطلبات التي يفرضها رئيس المنظمة، دعونا نرى".
يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن
في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.