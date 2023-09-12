https://sputnikarabic.ae/20230912/السوداني-يؤكد-عدم-حاجة-العراق-الى-قوات-قتالية-أجنبية-1080947042.html
السوداني يؤكد عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أجنبية
السوداني يؤكد عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أجنبية
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي". 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T07:41+0000
2023-09-12T07:41+0000
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وقال السوداني، في لقاء مع عدد من الإعلاميين، إن "التحركات الأمريكية الأخيرة كانت عملية لتبديل القوات الموجودة في سوريا لواء بلواء آخر"، مضيفا أنه "لا توجد أي حركة للقوات الموجودة في العراق من دون علم الحكومة العراقية"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفت إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى أي قوات قتالية"، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة العراقية الأمريكية ستعقد اجتماعها منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي".ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.وأكد بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والدعم الاستخباري.ورحب تحالف "الفتح" بما حققه المفاوض العراقي من اتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام"، مؤكدا أنها خطوة إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة.ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم "داعش" وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.وغزا تحالف تقوده الولايات المتحدة العراق، في مارس/ آذار 2003، بناء على اتهامات بأن حكومة الرئيس صدام حسين تمتلك أسلحة دمار شامل. وأطيح بصدام من السلطة لكن لم يتم العثور على مثل تلك الأسلحة قط.
https://sputnikarabic.ae/20230602/نائب-عراقي-القوات-الأمريكية-لا-تمتلك-قواعد-عسكرية-في-العراق-1077665279.html
https://sputnikarabic.ae/20230329/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-ينهي-تفويض-البنتاغون-لاستخدام-القوة-العسكرية-في-العراق-1075301273.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السوداني يؤكد عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أجنبية
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي".
وقال السوداني، في لقاء مع عدد من الإعلاميين، إن "التحركات الأمريكية الأخيرة كانت عملية لتبديل القوات الموجودة في سوريا لواء بلواء آخر"، مضيفا أنه "لا توجد أي حركة للقوات الموجودة في العراق من دون علم الحكومة العراقية"، حسب وكالة
الأنباء العراقية "واع".
ولفت إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى أي قوات قتالية"، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة العراقية الأمريكية ستعقد اجتماعها منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي".
ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق
بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.
وأكد بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب
، إضافة إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والدعم الاستخباري.
ورحب تحالف "الفتح"
بما حققه المفاوض العراقي من اتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام"، مؤكدا أنها خطوة إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة.
ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم "داعش" وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.
وغزا تحالف تقوده الولايات المتحدة العراق، في مارس/ آذار 2003، بناء على اتهامات بأن حكومة الرئيس صدام حسين تمتلك أسلحة دمار شامل. وأطيح بصدام من السلطة لكن لم يتم العثور على مثل تلك الأسلحة قط.