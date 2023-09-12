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https://sputnikarabic.ae/20230912/السيسي-يوجه-الجيش-المصري-بتقديم-دعم-فوري-جوا-وبحرا-للمغرب-وليبيا-1080945863.html
السيسي يوجه الجيش المصري بتقديم دعم فوري جوا وبحرا للمغرب وليبيا
السيسي يوجه الجيش المصري بتقديم دعم فوري جوا وبحرا للمغرب وليبيا
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "الحداد في جمهورية مصر العربية لثلاثة أيام، تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T07:22+0000
2023-09-12T07:22+0000
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية".كما وجّه السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، مقدما خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.وضربت عاصفة قوية شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق المدارس لأيام.وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة دانيال".وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن عدد الوفيات الناجم عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوز الألفين شخص.كما أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، خلال كلمة له، الحداد الوطني وتنكيس الأعلام، لمدة 3 أيام، على أرواح قتلى الفيضانات التي شهدتها البلاد.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية أدت إلى مقتل اكثر من 2800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3000 آخرين.من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230912/عدد-من-الدول-ترسل-مساعدات-إلى-ليبيا-بعد-طلب-المجلس-الرئاسي-دعما-دوليا-للمناطق-المنكوبة-1080945173.html
https://sputnikarabic.ae/20230911/المغرب-يكشف-سبب-قبول-مساعدات-الزلزال-المدمر-من-بعض-الدول-دون-غيرها--1080939316.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي يوجه الجيش المصري بتقديم دعم فوري جوا وبحرا للمغرب وليبيا

07:22 GMT 12.09.2023
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "الحداد في جمهورية مصر العربية لثلاثة أيام، تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية".
كما وجّه السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، مقدما خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
عدد من الدول ترسل مساعدات إلى ليبيا بعد طلب المجلس الرئاسي دعما دوليا للمناطق المنكوبة
06:42 GMT
وضربت عاصفة قوية شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق المدارس لأيام.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة دانيال".
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن عدد الوفيات الناجم عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوز الألفين شخص.
زلزال المغرب المدمر يقضي على قرى كاملة في البلاد 9 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
المغرب يكشف سبب قبول مساعدات الزلزال المدمر من بعض الدول دون غيرها
أمس, 20:45 GMT
كما أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، خلال كلمة له، الحداد الوطني وتنكيس الأعلام، لمدة 3 أيام، على أرواح قتلى الفيضانات التي شهدتها البلاد.
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية أدت إلى مقتل اكثر من 2800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3000 آخرين.
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
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