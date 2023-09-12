https://sputnikarabic.ae/20230912/العراق-يؤكد-اتخاذ-الإجراءات-اللازمة-لإبعاد-المجاميع-المعارضة-من-الحدود-مع-إيران-1080948965.html

العراق يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود مع إيران

العراق يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود مع إيران

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن "الدستور العراقي لا يسمح لأي جهة استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار". 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T08:05+0000

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وقال حسين، في مؤتمر صحفي في بغداد، إن "بلاده تتوقع من إيران عدم استعمال العنف ضد كردستان العراق"، مضيفا أن "التعامل مع هذه المجموعات المتواجدة على أرض العراق وفق الدستور العراقي، ولهذا لدينا مباحثات مطوّلة وصريحة مع إيران وتركيا في هذا المجال".وتابع حسين: "لدي زيارة يوم غد إلى طهران، ونتوقع من إيران عدم استعمال العنف ضد سيادة العراق"، مشددا: "اتخذنا الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية".يأتي ذلك بعد يوم من وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "وجود الإرهابيين" في إقليم كردستان شمال العراق وعملياتهم ضد أمن إيران بـ"الخطير".وقال عبد اللهيان، خلال استقباله رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، بافل طالباني، إن "العمليات الإرهابية من شمال العراق ضد إيران تتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الثنائية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف عبد اللهيان أنه "لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق"، مؤكدا ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.جاء ذلك في تصريح لعباس نيلفروشان، نائب العمليات العامة في الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أول أمس الأحد.وقبل أسبوعين، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بغداد تعهدت بنزع الأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق، وحددت حدا أقصى لذلك حتى الـ22 من سبتمبر الجاري.لكنه أوضح أن طهران ستقوم بما تفرضه عليها مسؤلياتها الوطنية، إذا لم ينفذ العراق ما وعد به، وهي ذات التهديدات التي تحدث عنها رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، في يوليو/ تموز الماضي.وقال باقري، خلال المؤتمر السنوي لقادة القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في مشهد: "سننتظر حتى سبتمبر المقبل، ونأمل أن تقوم الحكومة العراقية بمسؤوليتها، ولكن إذا مر هذا الموعد وبقي هناك مسلحون أو نفذوا عمليات، فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستكون بالتأكيد أشد وسوف تتكرر بشكل أكبر"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري عمليات صاروخية وطائرات مسيرة فعالة ضد هذه الجماعات من أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليه، وبعد أن التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه المجموعات ومنع تحركاتها بحلول سبتمبر، توقفت العملية".ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، مؤخرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

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