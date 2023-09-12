https://sputnikarabic.ae/20230912/العلاقات-المصرية-التركية-نحو-مسار-جديد-1080968850.html

العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد

العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن بلاده تسعى لإحياء "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" مع مصر، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التجارة بين... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T15:33+0000

2023-09-12T15:33+0000

2023-09-12T15:33+0000

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العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد

وفي تصريحات إعلامية، أشار أردوغان إلى أن "عودة العلاقات مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل، قد تمكن الطرفان من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية، وبخاصة في الأزمة السورية".من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، أن "العلاقات بين البلدين تمضي في إطارها الصحيح، وهناك مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة المصرية من استئناف العلاقات"، لافتا إلى أن هذه المكاسب استمرت حتى خلال القطيعة وكان هناك فصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، منوها إلى أن هناك أيضا فرص واعدة يمكن أن تنمي العلاقات بين البلدين.بدوره، أكد خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، أن لقاء الزعيمان على هامش قمة العشرين، يؤكد أن هناك رؤية وبلورة ثنائية للأوضاع الاقتصادية بين الطرفين هي محل اهتمام مشترك، وبالتالي كان الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي دعمت هذا اللقاء خاصة في أطروحة إحياء مجلس التعاون وتفعيل العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تم تدوينها أو التي ستتم في المستقبل القريب.وأضاف الجمل: "أيضا رفع مستوى التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بعد أن وصل إلى 10 مليارات، فضلا عن التعاون والتفاهم الفني والتقني بين البلدين في استغلال تركيا لبعض الموارد والمصانع المصرية خاصة المصانع الحربية، في وجود آلية للتعاون الصناعي بين مصر وتركيا، التي تمتلك التكنولوجيا في صناعة المسيرات والمركبات الحربية، فيما تمتلك مصر أيضا خبرات في هذا المجال، وهو ما يدعم التعاون والعلاقات والأواصر من أجل إيجاد أرضية مشتركة، كما أن هناك في المسار السياسي رؤية مشتركة للبلدين في الملفات الليبية والسورية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملفات ساخنة, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, аудио