https://sputnikarabic.ae/20230912/العلاقات-المصرية-التركية-نحو-مسار-جديد-1080968850.html
العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد
العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن بلاده تسعى لإحياء "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" مع مصر، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التجارة بين... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T15:33+0000
2023-09-12T15:33+0000
2023-09-12T15:33+0000
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العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد
العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد
وفي تصريحات إعلامية، أشار أردوغان إلى أن "عودة العلاقات مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل، قد تمكن الطرفان من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية، وبخاصة في الأزمة السورية".من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، أن "العلاقات بين البلدين تمضي في إطارها الصحيح، وهناك مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة المصرية من استئناف العلاقات"، لافتا إلى أن هذه المكاسب استمرت حتى خلال القطيعة وكان هناك فصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، منوها إلى أن هناك أيضا فرص واعدة يمكن أن تنمي العلاقات بين البلدين.بدوره، أكد خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، أن لقاء الزعيمان على هامش قمة العشرين، يؤكد أن هناك رؤية وبلورة ثنائية للأوضاع الاقتصادية بين الطرفين هي محل اهتمام مشترك، وبالتالي كان الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي دعمت هذا اللقاء خاصة في أطروحة إحياء مجلس التعاون وتفعيل العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تم تدوينها أو التي ستتم في المستقبل القريب.وأضاف الجمل: "أيضا رفع مستوى التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بعد أن وصل إلى 10 مليارات، فضلا عن التعاون والتفاهم الفني والتقني بين البلدين في استغلال تركيا لبعض الموارد والمصانع المصرية خاصة المصانع الحربية، في وجود آلية للتعاون الصناعي بين مصر وتركيا، التي تمتلك التكنولوجيا في صناعة المسيرات والمركبات الحربية، فيما تمتلك مصر أيضا خبرات في هذا المجال، وهو ما يدعم التعاون والعلاقات والأواصر من أجل إيجاد أرضية مشتركة، كما أن هناك في المسار السياسي رؤية مشتركة للبلدين في الملفات الليبية والسورية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملفات ساخنة, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملفات ساخنة, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن بلاده تسعى لإحياء "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" مع مصر، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.
وفي تصريحات إعلامية، أشار أردوغان إلى أن "عودة العلاقات مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل، قد تمكن الطرفان من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية، وبخاصة في الأزمة السورية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي، طه عودة أوغلو، إن "اللقاء الذي عقد بين الرئيسين المصري والتركي
على هامش قمة العشرين كان خطوة جديدة توضح أن العلاقات تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أن "وفودا اقتصادية التقت قبل ذلك خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك آمال لدى البلدين لرفع مستوى التجارة، وتتوجه الأنظار أيضا إلى لقاء قريب بين أردوغان والسيسي في أنقرة أو القاهرة".
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، أن "العلاقات بين البلدين تمضي في إطارها الصحيح، وهناك مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة المصرية
من استئناف العلاقات"، لافتا إلى أن هذه المكاسب استمرت حتى خلال القطيعة وكان هناك فصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، منوها إلى أن هناك أيضا فرص واعدة يمكن أن تنمي العلاقات بين البلدين.
وأكد أن "هناك مكاسب اقتصادية من تطوير العلاقات، لافتا إلى أن الجانب المصري حريص على هذه الجانب وربما ستدفع هذه المكاسب بالعلاقات من مستوى اقتصادي واستثماري
إلى مجالات أخرى سياسية تنموية واقتصادية وفي إطار ثنائي ومتعدد الأطراف، يمكن أن تفتح مسارات للتعاون في شرق المتوسط حيث الحسابات الكبرى للبلدين بالأساس".
بدوره، أكد خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، أن لقاء الزعيمان على هامش قمة العشرين، يؤكد أن هناك رؤية وبلورة ثنائية للأوضاع الاقتصادية بين الطرفين هي محل اهتمام مشترك، وبالتالي كان الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي دعمت هذا اللقاء خاصة في أطروحة إحياء مجلس التعاون وتفعيل العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تم تدوينها أو التي ستتم في المستقبل القريب.
وأضاف الجمل: "أيضا رفع مستوى التبادل التجاري
إلى 15 مليار دولار بعد أن وصل إلى 10 مليارات، فضلا عن التعاون والتفاهم الفني والتقني بين البلدين في استغلال تركيا لبعض الموارد والمصانع المصرية خاصة المصانع الحربية، في وجود آلية للتعاون الصناعي بين مصر وتركيا، التي تمتلك التكنولوجيا في صناعة المسيرات والمركبات الحربية، فيما تمتلك مصر أيضا خبرات في هذا المجال، وهو ما يدعم التعاون والعلاقات والأواصر من أجل إيجاد أرضية مشتركة، كما أن هناك في المسار السياسي رؤية مشتركة للبلدين في الملفات الليبية والسورية".