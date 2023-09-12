https://sputnikarabic.ae/20230912/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-تابعة-للواءين-أوكرانيين-عاجل-1080955628.html
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة تابعة للواءين أوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة تابعة للواءين أوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستودعات ذخيرة تابعة للواءين أوكرانيين. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T11:07+0000
2023-09-12T11:07+0000
2023-09-12T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "تم تدمير مستودعي ذخيرة تابعين للواء الميكانيكي 44 ولواء الدفاع الإقليمي 114 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الوزارة، فإن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربت أيضًا أفراد العدو والمعدات العسكرية في 143 منطقة.وصدت القوات المسلحة الروسية، في اتجاه دونيتسك، في يوم واحد، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 110 واللواء الأمني 101 التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أفدييفكا وأندرييفكا ومايورسك، وفقد العدو أكثر من 255 عسكريًا. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت أيضًا مركبتين قتاليتين للمشاة وست مركبات، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" النار على مواقع وحدات لواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي ستارومايورسكي وأوراجانسكي. بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 140 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء البحري السابع والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في غارة جوية في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230912/الجيش-الروسي-يدمر-راجمة-ساكاريا-التركية-ويكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة--عاجل-1080956052.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة تابعة للواءين أوكرانيين
11:07 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستودعات ذخيرة تابعة للواءين أوكرانيين.
وجاء في البيان: "تم تدمير مستودعي ذخيرة تابعين للواء الميكانيكي 44 ولواء الدفاع الإقليمي 114 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الوزارة، فإن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربت أيضًا أفراد العدو والمعدات العسكرية في 143 منطقة.
وصدت القوات المسلحة الروسية، في اتجاه دونيتسك، في يوم واحد، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 110 واللواء الأمني 101 التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أفدييفكا وأندرييفكا ومايورسك، وفقد العدو أكثر من 255 عسكريًا.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت أيضًا مركبتين قتاليتين للمشاة وست مركبات، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" النار على مواقع وحدات لواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي ستارومايورسكي وأوراجانسكي. بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 140 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء البحري السابع والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في غارة جوية في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.