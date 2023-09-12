https://sputnikarabic.ae/20230912/الهلال-الأحمر-الليبي-لـسبوتنيك-إمكانيات-الدولة-والمنظمات-أقل-من-حجم-الكارثة-1080953492.html

الهلال الأحمر الليبي لـ"سبوتنيك": إمكانيات الدولة والمنظمات أقل من حجم الكارثة

الهلال الأحمر الليبي لـ"سبوتنيك": إمكانيات الدولة والمنظمات أقل من حجم الكارثة

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق الشكري، اليوم الثلاثاء، أن "عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات، التي ضربت ليبيا، تجاوز 9 آلاف". 12.09.2023, سبوتنيك عربي

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بنغازي - سبوتنيك. وقال الشكري في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "هناك أكثر من 9 آلاف بلاغ عن مفقودين، والأمر يحتاج عمليات بحث واسعة جدًا".وأضاف أن "الوضع كارثي في مدينة درنة، والمناطق المجاورة لها وهناك نقص حاد في المساعدات"، مؤكدًا أن "إمكانيات الدولة الليبية، والمنظمات أقل من حجم الكارثة في مدينة درنة".وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، أن "الفيضانات دمرت 3 أحياء، في مدينة درنة شمال شرقي ليبيا".يشار إلى أن عاصفة قوية ضربت شرقي ليبيا، بعد ظهر يوم الأحد الماضي، بما في ذلك بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي، وهو ما تسبب في الإعلان عن حظر تجول وإغلاق المدارس لأيام.وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "ما بين 5 إلى 6 آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا، بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة "دانيال".وأفاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، في وقت سابق، أن "عدد الوفيات الناجم عن الفيضانات في مدينة درنة، تجاوز 2000 شخص".وفي سياق متصل، أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، خلال كلمة له، الحداد الوطني وتنكيس الأعلام، لمدة 3 أيام، على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230911/الجيش-الليبي-نحو-6-آلاف-شخص-مفقود-بسبب-الفيضانات-في-شرق-ليبيا-1080940598.html

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