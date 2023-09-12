https://sputnikarabic.ae/20230912/انفجار-خزان-أمونيا-في-منطقة-صناعية-وسط-إيران-1080976646.html
انفجار خزان أمونيا في منطقة صناعية وسط إيران... فيديو
انفجار خزان أمونيا في منطقة صناعية وسط إيران... فيديو
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية باندلاع حريق كبير جراء انفجار خزان أمونيا داخل مدينة صناعية في محافظة يزد الواقعة وسط إيران. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T18:55+0000
2023-09-12T18:55+0000
2023-09-12T19:13+0000
العالم
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "اندلع حريق كبير داخل بلدة صناعية في محافظة يزد نتيجة انفجار خزان الأمونيا... وتم توجيه معظم مراكز الإطفاء في يزد لإطفاء الحريق". ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى عن الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
انفجار خزان أمونيا في منطقة صناعية وسط إيران... فيديو
18:55 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 19:13 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية باندلاع حريق كبير جراء انفجار خزان أمونيا داخل مدينة صناعية في محافظة يزد الواقعة وسط إيران.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "اندلع حريق كبير داخل بلدة صناعية في محافظة يزد نتيجة انفجار خزان الأمونيا... وتم توجيه معظم مراكز الإطفاء في يزد لإطفاء الحريق".
ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى عن الحادث.