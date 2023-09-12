عربي
https://sputnikarabic.ae/20230912/بث-مباشر-لزلزال-المغرب-جهود-الإنقاذ-جارية-والمساعدات-الدولية-تتوالى-1080944300.html
بث مباشر لزلزال المغرب... جهود الإنقاذ جارية والمساعدات الدولية تتوالى
بث مباشر لزلزال المغرب... جهود الإنقاذ جارية والمساعدات الدولية تتوالى
تواصل السلطات المغربية وفرق أجنبية جهود الإنقاذ في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وخلف آلاف... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T06:00+0000
2023-09-12T06:00+0000
أخبار المغرب اليوم
زلزال
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080866185_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_8c961c8b1268fe531473e5e9c6a4d77e.jpg
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080866185_66:0:577:383_1920x0_80_0_0_5415626f1bb3ed3a8a464f8f0dd623c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
زلزال المغرب المدمر يقضي على قرى كاملة في البلاد 9 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي

بث مباشر لزلزال المغرب... جهود الإنقاذ جارية والمساعدات الدولية تتوالى

06:00 GMT 12.09.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
تواصل السلطات المغربية وفرق أجنبية جهود الإنقاذ في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وخلف آلاف القتلى والجرحى.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:59 GMT 12.09.2023
"لا ليغا" تبدأ جمع تبرعات لصالح متضرري الزلزال
شرعت رابطة الدوري الإسباني الإسباني "لا ليغا"، في جمع التبرعات لصالح متضرري زلزال المغرب، وقالت في بيان على صفحتها بمنصة "إكس" إن "المغرب يحتاج إلينا"، ونشرت رابطا خاصا للتبرع، مؤكدة أنها ستساعد في جمع التبرعات بالإضافة إلى الأندية الإسبانية.
06:34 GMT 12.09.2023
سلطات مراكش تعمل على جرد المنازل المتضررة
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان المغربية، أن السلطات المحلية تعمل على جرد المنازل والمباني التي لحقت بها الأضرار في مراكش من أجل دراسة السيناريوهات الممكنة لإعادة الساكنة إلى منازلها بعد إصلاحها، لافتة إلى أن "الوضع القائم جعل الكثير من الناس "غير قادرين على العودة إلى منازلهم، خاصة في جزء من المدينة العتيقة، لكن المدينة الجديدة، التي يسميها أهل مراكش (المدينة خارج السور)، لم يلحقها عامة ضرر كبير".
06:28 GMT 12.09.2023
طائرة مدنية جزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
طائرات مساعدات جزائرية تنتظر الضوء الأخضر من المغرب
06:13 GMT
06:06 GMT 12.09.2023
استمرار توافد عشرات الشاحنات والسيارات، على المناطق المتضررة، محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية والفرش التي جمعتها مبادرات شعبية
06:05 GMT 12.09.2023
فرص العثور على ناجين تتضاءل
رغم تواصل عمليات الإنقاذ في منطقة مراكش المتضرر الأكبر من الزلزال إلا أن فرص العثور على ناجين تتضاءل تدريجيا بعد 4 أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب المملكة المغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة "زلزال الحوز" في المغربأمس, 09:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала