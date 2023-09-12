بث مباشر لزلزال المغرب... جهود الإنقاذ جارية والمساعدات الدولية تتوالى

تواصل السلطات المغربية وفرق أجنبية جهود الإنقاذ في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها زلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وخلف آلاف القتلى والجرحى.
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06:59 GMT 12.09.2023
"لا ليغا" تبدأ جمع تبرعات لصالح متضرري الزلزال
شرعت رابطة الدوري الإسباني الإسباني "لا ليغا"، في جمع التبرعات لصالح متضرري زلزال المغرب، وقالت في بيان على صفحتها بمنصة "إكس" إن "المغرب يحتاج إلينا"، ونشرت رابطا خاصا للتبرع، مؤكدة أنها ستساعد في جمع التبرعات بالإضافة إلى الأندية الإسبانية.
المغرب يحتاج إلينا.❤️🇲🇦
مِن LALIGA و بالتعاون مع أنديتنا، نريد مساعدة@c_emergencia، لجمع التبرعات.
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان المغربية، أن السلطات المحلية تعمل على جرد المنازل والمباني التي لحقت بها الأضرار في مراكش من أجل دراسة السيناريوهات الممكنة لإعادة الساكنة إلى منازلها بعد إصلاحها، لافتة إلى أن "الوضع القائم جعل الكثير من الناس "غير قادرين على العودة إلى منازلهم، خاصة في جزء من المدينة العتيقة، لكن المدينة الجديدة، التي يسميها أهل مراكش (المدينة خارج السور)، لم يلحقها عامة ضرر كبير".