https://sputnikarabic.ae/20230912/بكين-ترد-على-إمكانية-عقد-لقاء-بين-الرئيس-الصيني-وزعيم-كوريا-الشمالية-في-المستقبل-القريب-1080955729.html
بكين تعلق على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشمالية في المستقبل القريب
بكين تعلق على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشمالية في المستقبل القريب
علّقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قريبا، وذلك بعد زيارة... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T11:17+0000
2023-09-12T11:17+0000
2023-09-12T11:23+0000
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وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "الصين وكوريا الشمالية، تعملان على تعميق التبادلات والتعاون في جميع المجالات"، دون أن تعلق على إمكانية لقاء بين جين بينغ وجونغ أون، في المستقبل القريب.وقالت إن "الصين وكوريا الشمالية، جارتان صديقتان تربطهما الجبال والأنهار، وتحقق علاقاتنا الثنائية تقدما سليما، ويعمل الجانبان بناء على التوافق المهم الذي توصل إليه قادتنا، وتعميق التبادلات والتعاون في جميع المجالات، ونسعى جاهدين لتحقيق تقدم جديد وأكبر في علاقاتنا".ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، التعليق على زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الحالية لروسيا، قائلة إنها "ترتيب بين البلدين".وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي سيزور روسيا، خلال الأيام المقبلة، بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد عبر قطار جونغ أون، المدرع الحدود إلى روسيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الزعيمان سيناقشان قضايا العلاقات الثنائية، وسيشارك وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في المحادثات بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20230625/كوريا-الشمالية-تصريحات-بلينكن-بشأن-دور-الصين-هراء-ونحذر-من-رد-ساحق-على-الاستفزاز-الأمريكي-1078465535.html
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الصين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
الصين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
بكين تعلق على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشمالية في المستقبل القريب
11:17 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
علّقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قريبا، وذلك بعد زيارة الأخير إلى روسيا.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي
، إن "الصين وكوريا الشمالية، تعملان على تعميق التبادلات والتعاون في جميع المجالات"، دون أن تعلق على إمكانية لقاء بين جين بينغ وجونغ أون، في المستقبل القريب.
وقالت إن "الصين وكوريا الشمالية، جارتان صديقتان تربطهما الجبال والأنهار، وتحقق علاقاتنا الثنائية تقدما سليما، ويعمل الجانبان بناء على التوافق المهم الذي توصل إليه قادتنا، وتعميق التبادلات والتعاون في جميع المجالات، ونسعى جاهدين لتحقيق تقدم جديد وأكبر في علاقاتنا".
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، التعليق على زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الحالية لروسيا، قائلة إنها "ترتيب بين البلدين".
وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي سيزور روسيا، خلال الأيام المقبلة
، بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد عبر قطار جونغ أون، المدرع الحدود إلى روسيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الزعيمان سيناقشان قضايا العلاقات الثنائية، وسيشارك وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في المحادثات بينهما.