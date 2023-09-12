https://sputnikarabic.ae/20230912/بكين-ترد-على-إمكانية-عقد-لقاء-بين-الرئيس-الصيني-وزعيم-كوريا-الشمالية-في-المستقبل-القريب-1080955729.html

بكين تعلق على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشمالية في المستقبل القريب

بكين تعلق على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشمالية في المستقبل القريب

علّقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قريبا، وذلك بعد زيارة... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T11:17+0000

2023-09-12T11:17+0000

2023-09-12T11:23+0000

الصين

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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روسيا

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وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "الصين وكوريا الشمالية، تعملان على تعميق التبادلات والتعاون في جميع المجالات"، دون أن تعلق على إمكانية لقاء بين جين بينغ وجونغ أون، في المستقبل القريب.وقالت إن "الصين وكوريا الشمالية، جارتان صديقتان تربطهما الجبال والأنهار، وتحقق علاقاتنا الثنائية تقدما سليما، ويعمل الجانبان بناء على التوافق المهم الذي توصل إليه قادتنا، وتعميق التبادلات والتعاون في جميع المجالات، ونسعى جاهدين لتحقيق تقدم جديد وأكبر في علاقاتنا".ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، التعليق على زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الحالية لروسيا، قائلة إنها "ترتيب بين البلدين".وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي سيزور روسيا، خلال الأيام المقبلة، بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد عبر قطار جونغ أون، المدرع الحدود إلى روسيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الزعيمان سيناقشان قضايا العلاقات الثنائية، وسيشارك وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في المحادثات بينهما.

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