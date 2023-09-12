https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يقدم-التعازي-لرئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-بضحايا-الإعصار-والفيضانات-1080968714.html
بوتين يقدم التعازي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الإعصار والفيضانات
بوتين يقدم التعازي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الإعصار والفيضانات
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه بضحايا إعصار "دانيال" والفيضانات التي اجتاحت مناطق ليبية،... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T15:26+0000
2023-09-12T15:26+0000
2023-09-12T15:29+0000
روسيا
العالم العربي
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وجاء في نص برقية التعزية، التي نشرت على الموقع الرسمي للكرملين: "سيادة الرئيس المحترم، تقبلوا تعازينا الصادقة بالضحايا والدمار الكبير، الذي خلفه الإعصار والفيضانات شمال شرق بلادكم، نعرب عن المواساة والدعم لذوي الضحايا، نشارك الشعب الليبي الصديق الألم والحزن، وبالطبع مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230912/مصدر-طبي-لـسبوتنيك-ارتفاع-عدد-ضحايا-إعصار-دانيال-في-ليبيا-صور-1080967229.html
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روسيا, العالم العربي
بوتين يقدم التعازي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الإعصار والفيضانات
15:26 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 15:29 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه بضحايا إعصار "دانيال" والفيضانات التي اجتاحت مناطق ليبية، مبديا استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة.
وجاء في نص برقية التعزية، التي نشرت على الموقع الرسمي للكرملين: "سيادة الرئيس المحترم، تقبلوا تعازينا الصادقة بالضحايا والدمار الكبير، الذي خلفه الإعصار والفيضانات شمال شرق بلادكم، نعرب عن المواساة والدعم لذوي الضحايا، نشارك الشعب الليبي الصديق الألم والحزن، وبالطبع مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة
للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.
وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.