https://sputnikarabic.ae/20230912/تعرف-على-أكثر-5-وظائف-مرغوبة-في-العالم-1080950390.html
تعرف على أكثر 5 وظائف مرغوبة في العالم
تعرف على أكثر 5 وظائف مرغوبة في العالم
يشهد سوق العمل المستقل ارتفاعا في الطلب على خبراء الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إعلانات الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير بنسبة 250% تقريبا، من... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T08:37+0000
2023-09-12T08:37+0000
2023-09-12T08:37+0000
العالم
وظائف
مهنة جديدة
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مع التطور التقني وتنوع وظائف العمل يبقى هناك عدد من الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل، وشهد تصنيف لأكثر 5 وظائف مرغوبة في العالم تواجد مرتبة واحدة لوظيفة تتعلق بالطب، وجاء ترتيب المراكز من الخامس إلى الأول بحسب ما نشر موقع insidermonkey كالتالي:5- الأكتواري أو المخمنيقوم الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة بتقييم المخاطر لضمان الأمن المالي للأفراد والمنظمات. وتعتبر ضرورية للغاية في قطاعات التأمين والتمويل والاستشارات. وهناك طلب كبير على خبراتهم، ما يؤدي إلى أمان وظيفي ممتاز وفرص لاستلام مناصب في الوظيفة.4- جراح الأعصابيتميز موظفوا هذه المهنة بخضوعهم لتدريب شديد كونهم يقومون بعمليات معقدة تتطلب الكثير من الخبرة والتأني، ويعتبرون من المهن الأعلى أجرا، كما وتوفر لهم مهنتهم فرصا في البحث والابتكار.3- عالم البياناتيقوم عالم البيانات بتحليل مجموعات البيانات الكبيرة وتفسيرها لاستخراج رؤى وأنماط واتجاهات قيمة، مستخدمين التقنيات الإحصائية والتعلم الآلي والبرمجة لعملية صنع القرار المستند إلى البيانات وحل المشكلات المعقدة للشركات والمؤسسات.2- مطور برمجياتيقوم مطور البرامج بتصميم واختبار برامج وتطبيقات الكمبيوتر، كما وأنهم دائما في طور تعلم ومتابعة ما هو حديث في هذا المجال للمضي قدما.1- الرئيس التنفيذيتعتبر من أكثر الوظائف طلبا في العالم، حيث يتفاعل الرؤساء التنفيذيون مع قادة الصناعة والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، ما يوسع اتصالاتهم المهنية وتأثيرهم على القرارات الرئيسية، ويتمتع الرؤساء التنفيذيون بقوة ونفوذ هائلين داخل مؤسساتهم، و يتخذون قرارات حاسمة تشكل مستقبل الشركة أو المؤسسة الموجودين فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230201/أبو-ظبي-تشترط-الحصول-على-الماجستير-لمزاولة-15-مهنة-1072948260.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, وظائف, مهنة جديدة
العالم, وظائف, مهنة جديدة
تعرف على أكثر 5 وظائف مرغوبة في العالم
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يشهد سوق العمل المستقل ارتفاعا في الطلب على خبراء الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إعلانات الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير بنسبة 250% تقريبا، من يوليو/ تموز 2021، إلى يوليو 2023.
مع التطور التقني وتنوع وظائف العمل يبقى هناك عدد من الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل، وشهد تصنيف لأكثر 5 وظائف مرغوبة في العالم تواجد مرتبة واحدة لوظيفة تتعلق بالطب، وجاء ترتيب المراكز من الخامس إلى الأول بحسب ما نشر
موقع insidermonkey كالتالي:
5- الأكتواري أو المخمن
يقوم الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة بتقييم المخاطر لضمان الأمن المالي للأفراد والمنظمات. وتعتبر ضرورية للغاية في قطاعات التأمين والتمويل والاستشارات. وهناك طلب كبير على خبراتهم، ما يؤدي إلى أمان وظيفي ممتاز وفرص لاستلام مناصب في الوظيفة.
يتميز موظفوا هذه المهنة بخضوعهم لتدريب شديد كونهم يقومون بعمليات معقدة تتطلب الكثير من الخبرة والتأني، ويعتبرون من المهن الأعلى أجرا، كما وتوفر لهم مهنتهم فرصا في البحث والابتكار.
يقوم عالم البيانات بتحليل مجموعات البيانات الكبيرة وتفسيرها لاستخراج رؤى وأنماط واتجاهات قيمة، مستخدمين التقنيات الإحصائية والتعلم الآلي والبرمجة لعملية صنع القرار المستند إلى البيانات وحل المشكلات المعقدة للشركات والمؤسسات.
يقوم مطور البرامج بتصميم واختبار
برامج وتطبيقات الكمبيوتر، كما وأنهم دائما في طور تعلم ومتابعة ما هو حديث في هذا المجال للمضي قدما.
تعتبر من أكثر الوظائف طلبا في العالم، حيث يتفاعل الرؤساء التنفيذيون مع قادة الصناعة والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، ما يوسع اتصالاتهم المهنية وتأثيرهم على القرارات الرئيسية، ويتمتع الرؤساء التنفيذيون بقوة ونفوذ هائلين داخل مؤسساتهم، و يتخذون قرارات حاسمة تشكل مستقبل الشركة أو المؤسسة الموجودين فيها.