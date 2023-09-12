https://sputnikarabic.ae/20230912/حزب-الله-يرد-على-الفبركات-الرخيصة-عن-تهريبه-أسلحة-من-مطار-بيروت-1080954431.html
"حزب الله" يرد على "الفبركات الرخيصة" عن تهريبه أسلحة من مطار بيروت
"حزب الله" يرد على "الفبركات الرخيصة" عن تهريبه أسلحة من مطار بيروت
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، نفيا قاطعا ما سماه "بالاتهامات الكاذبة والسيناريوهات المفبركة الرخيصة، التي قالت إن مسؤولين داخل الحزب قاموا بأعمال... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T10:45+0000
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وأعربت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان لها، عن "إدانتها من تواطؤ جهات داخلية لبنانية، عملت على التّرويج لهذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائيّة ضد "حزب الله".وشدّد اليبان، على أن "هذه الافتراءات والتحركات تشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية كافة، التي تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل "حزب الله" مسؤولية أي أعمال يمكن أن تصيب المطار لاحقًا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتوتير الأجواء في وقت يشهد مطار بيروت، حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضج بالحياة".وأكد "حزب الله" أن "هذا الضجيج المفتعل حول المطار، يتماهى مع العدو الإسرائيلي، وحديثه الدائم عن استخدامه لأغراض عسكرية، ويشكل غطاء لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته"، بحسب قوله.يأتي ذلك بعد ساعات من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أن "حزب الله ولبنان، سيدفعان الثمن باهظًا في حال الوصول إلى صراع عسكري، بحسب قوله.وكشف غالانت عن صور تُظهر ما وصفها بأنها "قاعدة إيرانية" في مطار جنوبي لبنان، "على بُعد 20 كيلومترًا فقط من الحدود مع إسرائيل"، مؤكدًا أنه "يمكن مشاهدة العلم الإيراني يرفرف على مدرج المطار"، الذي قال إن "النظام الإيراني يستغله للتآمر ضد إسرائيل"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.من جهته، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل ترصد قرار نصر الله(الأمين العام لحزب الله) اختبار قدرتنا على الصمود، ربما يكون ذلك بسبب الأزمة الداخلية هنا، وربما بسبب جوانب أخرى... من الواضح أن هناك مجموعة من الأعمال المتحدية هنا، وآخرها الخيمة".وبحسب، قوله: "رسالتنا واضحة، من يظن أن عزيمة إسرائيل مثل شبكة العنكبوت، سيشعر على رقبته أن عزيمتنا مسبوكة بأسلاك فولاذية. وستكون هذه هي النتيجة، طالما لم تتوقف تحركات "حزب الله" فورًا".ومنذ أسابيع يقيم "حزب الله" اللبناني، خيمة في منطقة مزارع شبعا على الحدود بين البلدين، ما شكل استفزازا كبيرا بالنسبة لإسرائيل، التي تقول إن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لسيادتها،بحسب قولها.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" يرد على "الفبركات الرخيصة" عن تهريبه أسلحة من مطار بيروت
10:45 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 10:47 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، نفيا قاطعا ما سماه "بالاتهامات الكاذبة والسيناريوهات المفبركة الرخيصة، التي قالت إن مسؤولين داخل الحزب قاموا بأعمال تهريب أسلحة في مطار بيروت الدولي".
وأعربت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان لها، عن "إدانتها من تواطؤ جهات داخلية لبنانية، عملت على التّرويج لهذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائيّة ضد "حزب الله".
وشدّد اليبان، على أن "هذه الافتراءات والتحركات تشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية كافة، التي تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل "حزب الله" مسؤولية أي أعمال يمكن أن تصيب المطار لاحقًا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتوتير الأجواء في وقت يشهد مطار بيروت، حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضج بالحياة".
وأكد "حزب الله" أن "هذا الضجيج المفتعل حول المطار، يتماهى مع العدو الإسرائيلي، وحديثه الدائم عن استخدامه لأغراض عسكرية، ويشكل غطاء لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته"، بحسب قوله.
يأتي ذلك بعد ساعات من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أن "حزب الله ولبنان، سيدفعان الثمن باهظًا
في حال الوصول إلى صراع عسكري، بحسب قوله.
وكشف غالانت عن صور تُظهر ما وصفها بأنها "قاعدة إيرانية" في مطار جنوبي لبنان، "على بُعد 20 كيلومترًا فقط من الحدود مع إسرائيل"، مؤكدًا أنه "يمكن مشاهدة العلم الإيراني يرفرف على مدرج المطار"، الذي قال إن "النظام الإيراني يستغله للتآمر ضد إسرائيل"، حسب صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
من جهته، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي،
إن إسرائيل ترصد قرار نصر الله(الأمين العام لحزب الله) اختبار قدرتنا على الصمود، ربما يكون ذلك بسبب الأزمة الداخلية هنا، وربما بسبب جوانب أخرى... من الواضح أن هناك مجموعة من الأعمال المتحدية هنا، وآخرها الخيمة".
وبحسب، قوله: "رسالتنا واضحة، من يظن أن عزيمة إسرائيل مثل شبكة العنكبوت، سيشعر على رقبته أن عزيمتنا مسبوكة بأسلاك فولاذية. وستكون هذه هي النتيجة، طالما لم تتوقف تحركات "حزب الله" فورًا".
ومنذ أسابيع يقيم "حزب الله" اللبناني، خيمة في منطقة مزارع شبعا على الحدود بين البلدين، ما شكل استفزازا كبيرا بالنسبة لإسرائيل، التي تقول إن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لسيادتها،بحسب قولها.