https://sputnikarabic.ae/20230912/خبير-أرصاد-جوية-يوضح-لـسبوتنيك-أسباب-الدمار-الواسع-في-ليبيا-1080960981.html

خبير أرصاد جوية يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب الدمار الواسع في ليبيا

خبير أرصاد جوية يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب الدمار الواسع في ليبيا

قال وحيد سعودي، الخبير المصري في الأرصاد الجوية والمناخ، إن حالة عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية، والدمار الشديد الذي شهدته ليبيا، جاء بسبب وجود منخفض... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T14:15+0000

2023-09-12T14:15+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المنخفض أدى إلى إثارة الرياح المحملة بالغبار والأتربة، التي وصلت إلى حد العاصفة، وتسبب في سقوط أمطار رعدية وصلت إلى حد السيول والفيضانات، وصاحبه انخفاض شديد في درجات الحرارة، وإضراب كامل في حركة الملاحة البحرية".وأوضح سعودي أن "ما زاد من حجم الدمار في ليبيا، تزامنه مع وجود منخفض لطبقات الجو العليا، كان مصحوبًا بتيار شديد البرودة أدى إلى حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وظهور السحب الركامية، التي نتج عنها أمطار رعدية غزيرة".وفيما يتعلق بوجود توابع لهذا المنخفض على ليبيا والدول المجاورة، أكد الخبير المصري في الأرصاد الجوية وجود توابع للمنخفض الجوي، لكنه سيكون بشكل أقل بكثير في حدته، معتبرًا أن "التأثير على مصر شبه انتهى، حيث بدأ تأثير المنخفض، اعتبارًا من مساء أمس، على المنطقة الغربية لمصر، تحديدًا عند السلوم ومطروح وسيدي براني والإسكندرية، فيما شهدت القاهرة اليوم أمطار خفيفة".وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الطوارئ تتوالى تباعا إلى مدينة درنة من كل المدن"، بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة إعصار "دانيال".وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مدينة درنة، شهدت حتى الآن مصرع نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الفيضانات في المدينة".وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.

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