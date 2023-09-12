https://sputnikarabic.ae/20230912/خبير-بوتين-مصمم-على-الانتقال-إلى-منظومة-جديدة-يحكمها-القانون-الدولي-1080960812.html

خبير: بوتين مصمم على الانتقال إلى منظومة جديدة يحكمها القانون الدولي

خبير: بوتين مصمم على الانتقال إلى منظومة جديدة يحكمها القانون الدولي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T14:20+0000

2023-09-12T14:20+0000

2023-09-12T14:20+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: بوتين مصمم على الانتقال إلى منظومة جديدة يحكمها القانون الدولي خبير: بوتين مصمم على الانتقال إلى منظومة جديدة يحكمها القانون الدولي

رسائل بوتين خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي في الشرق الأقصى. عن هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث توريد الأسلحة الفتاكة لكييف. وهو ما قال عنه المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس:استمرار نقل المساعدات لمتضرري الزلزال في المغرب.. والعاصفة "دانيال" التي أخفت 25 في المئة من مدينة درنة الليبية. حول هذه الكارثة الطبيعية والأوضاع في المغرب، قال مراسل "سبوتنيك" في مراكش، محمد حميدة، لبرنامج "بلا قيود":ومن جانبه، أشار الخبير بالشأن الأفريقي والليبي، الأستاذ إدريس حميد، في حديثه لبرنامجنا عن الوضع الكارثي الذي أصاب ليبيا جراء العاصفة "دانيال"، بالقول:ألمانيا تعتزم تمديد تواجد قواتها المسلحة في العراق. عن هذا الموضوع، قال الخبير الاستراتيجي بالشأن العراقي، الأستاذ جاسم الغرابي لـ "بلا قيود":طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح في روسيا. وهو ما قال عنه سيرغي سكوراتوف، المدير العام لشركة طيران "أورال":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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