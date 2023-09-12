https://sputnikarabic.ae/20230912/خبير-بوتين-مصمم-على-الانتقال-إلى-منظومة-جديدة-يحكمها-القانون-الدولي-1080960812.html
خبير: بوتين مصمم على الانتقال إلى منظومة جديدة يحكمها القانون الدولي
خبير: بوتين مصمم على الانتقال إلى منظومة جديدة يحكمها القانون الدولي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T14:20+0000
2023-09-12T14:20+0000
2023-09-12T14:20+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: بوتين مصمم على الانتقال إلى منظومة جديدة يحكمها القانون الدولي
خبير: بوتين مصمم على الانتقال إلى منظومة جديدة يحكمها القانون الدولي
رسائل بوتين خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي في الشرق الأقصى. عن هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث توريد الأسلحة الفتاكة لكييف. وهو ما قال عنه المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس:استمرار نقل المساعدات لمتضرري الزلزال في المغرب.. والعاصفة "دانيال" التي أخفت 25 في المئة من مدينة درنة الليبية. حول هذه الكارثة الطبيعية والأوضاع في المغرب، قال مراسل "سبوتنيك" في مراكش، محمد حميدة، لبرنامج "بلا قيود":ومن جانبه، أشار الخبير بالشأن الأفريقي والليبي، الأستاذ إدريس حميد، في حديثه لبرنامجنا عن الوضع الكارثي الذي أصاب ليبيا جراء العاصفة "دانيال"، بالقول:ألمانيا تعتزم تمديد تواجد قواتها المسلحة في العراق. عن هذا الموضوع، قال الخبير الاستراتيجي بالشأن العراقي، الأستاذ جاسم الغرابي لـ "بلا قيود":طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح في روسيا. وهو ما قال عنه سيرغي سكوراتوف، المدير العام لشركة طيران "أورال":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: بوتين مصمم على الانتقال إلى منظومة جديدة يحكمها القانون الدولي
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
رسائل بوتين خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي في الشرق الأقصى.
عن هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:
"رسائل بوتين هي أن روسيا مستمرة بالتحول الكامل للتعددية القطبية وأن تعنت الغرب بالحفاظ على الأحادية بات يكلفهم الكثير بسبب عرقلتهم للانتقال السلس للمنظومة الجديدة التي ستعتمد القانون الدولي الذي تمردت عليه الولايات المتحدة".
روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث توريد الأسلحة الفتاكة لكييف.
وهو ما قال عنه المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس:
"روسيا تعلم جيدا الرغبة الأمريكية بضرب الدولة الأوكرانية والروسية معا وتدمير بعضهما البعض والاستمرار بالقتال حتى آخر جندي أوكراني واستنزاف روسيا أيضا، وللأسف مجلس الأمن أصبح مسيسا ويكيل بمكيالين وينشر الكذب بعد أن أصبح مسيطرا عليه من الغرب والأفضل تسميته مجلس اللا أمن واللا سلم لما ساهم فيه من زعزعة استقرار الدول".
استمرار نقل المساعدات لمتضرري الزلزال في المغرب.. والعاصفة "دانيال" التي أخفت 25 في المئة من مدينة درنة الليبية.
حول هذه الكارثة الطبيعية والأوضاع في المغرب، قال مراسل "سبوتنيك" في مراكش، محمد حميدة، لبرنامج "بلا قيود":
"إن الوضع للأسف صعب جدا هنا، وعمليات الإنقاذ والمتابعة ورفع الأنقاض مستمرة بالمناطق المتضررة التي حقيقة يصعب الوصول إليها، كونها تقع على مسافات بعيدة عن المركز في مراكش وبسبب وعورة الطرق، وما يلفت النظر هنا حالة التكاتف للشعب المغربي وأيضا السلطات المغربية المحلية من سيارات الدرك الملكي والسيارات الخاصة بالجهات المعنية محملة بالمساعدات وتنظيم الحركة".
ومن جانبه، أشار الخبير بالشأن الأفريقي والليبي، الأستاذ إدريس حميد، في حديثه لبرنامجنا عن الوضع الكارثي الذي أصاب ليبيا جراء العاصفة "دانيال"، بالقول:
"للأسف لم يكن هناك استعداد من الحكومة لهذا الإعصار على الرغم من العلم بقدومه، والبنى التحتية متهالكة منذ الستينات وأوائل السبعينات ولم يتم تجديدها، واليوم نحن بحاجة إلى تنحية المشاكل السياسية جانبا، العبرة في الاستفادة والرسالة الواضحة في حاجة ليبيا في التنمية والاهتمام بالإنسان، ولعل هذا أحد الإدانات التي تتحملها الحكومة".
ألمانيا تعتزم تمديد تواجد قواتها المسلحة في العراق. عن هذا الموضوع، قال الخبير الاستراتيجي بالشأن العراقي، الأستاذ جاسم الغرابي لـ "بلا قيود":
"إن الحكومة العراقية ترى بأن دعم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي يجب أن يبقى، لأن القوات المسلحة العراقية غير مجهزة بما فيه الكفاية، والعراق بحاجة إلى دعم الدول العسكرية العالمية الكبرى، وأعتقد أن تواجد الغرب اليوم في العراق فرض واقع".
طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح في روسيا. وهو ما قال عنه سيرغي سكوراتوف، المدير العام لشركة طيران "أورال":
"اعتبر الكابتن أنه من الضروري المغادرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك. والسبب هو أن الشريط في أومسك يبلغ طوله 2.5 ألف متر، وفي نوفوسيبيرسك 3 كم. فاتجهوا إلى هذا الطريق. بعد ذلك أدرك كابتن الطائرة أنه قد لا يكون هناك ما يكفي من الوقود للهبوط في المطار في نوفوسيبيرسك، فقرر أن يهبط بالطائرة في مساحة معينة تم اختيارها من الجو مع تفعيل جهاز الهبوط وهو ما تم فعله بنجاح".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...