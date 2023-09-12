https://sputnikarabic.ae/20230912/روسيا-تقترح-عقد-جلسات-شهرية-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-إمدادات-الأسلحة-لكييف-1080970250.html
روسيا تقترح عقد جلسات شهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الأسلحة لكييف
روسيا تقترح عقد جلسات شهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الأسلحة لكييف
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تقترح عقد جلسات شهرية لمجلس الأمن الدولي حول تأثير إمدادات الأسلحة لكييف... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T15:52+0000
2023-09-12T15:52+0000
2023-09-12T15:52+0000
روسيا
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وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "عقدنا اليوم اجتماعًا، أولا وقبل كل شيء، لإعادة مناقشة تأثير عامل التوريد الواسع من قبل الرعاة الغربيين لتابعيهم في كييف، بأنواع مختلفة من الأسلحة، على آفاق حل الأزمة الأوكرانية".وأضاف: "ندعو المجلس إلى النظر في هذا الموضوع كل شهر تقريبا، وفي كل مرة تظهر قصص جديدة تستوجب اهتمامنا".وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إلى أن عملية ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لن تسهم بإنجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، "ليس بتوريد الأسلحة فحسب، بل وأيضا بعقد تدريبات عسكرية على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230912/الخارجية-الروسية-تعلق-على-احتمال-إمداد-واشنطن-لأوكرانيا-بصواريخ-بعيدة-المدى-1080959850.html
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روسيا
روسيا تقترح عقد جلسات شهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الأسلحة لكييف
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تقترح عقد جلسات شهرية لمجلس الأمن الدولي حول تأثير إمدادات الأسلحة لكييف على آفاق التسوية.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "عقدنا اليوم اجتماعًا، أولا وقبل كل شيء، لإعادة مناقشة تأثير عامل التوريد الواسع من قبل الرعاة الغربيين لتابعيهم في كييف، بأنواع مختلفة من الأسلحة، على آفاق حل الأزمة الأوكرانية".
وأضاف: "ندعو المجلس إلى النظر في هذا الموضوع كل شهر تقريبا، وفي كل مرة تظهر قصص جديدة تستوجب اهتمامنا".
وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إلى أن عملية ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لن تسهم بإنجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.
كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، "ليس بتوريد الأسلحة فحسب، بل وأيضا بعقد تدريبات عسكرية على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".