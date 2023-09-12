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https://sputnikarabic.ae/20230912/زعيم-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-في-روسيا-1080961709.html
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا... صور
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا... صور
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارة إلى روسيا الاتحادية، عبر جسر السكك... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T15:03+0000
2023-09-12T15:03+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" اللحظات الأولى من وصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا.قد يعجبك أيضا - أعلى معايير الفخامة... لماذا يفضل كيم جونغ أون السفر بالقطار؟شاهد أيضا - وصول قطار زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا... فيديو
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا... صور

15:03 GMT 12.09.2023
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارة إلى روسيا الاتحادية، عبر جسر السكك الحديدية فوق نهر رازدولنا في إقليم بريمورسكي كراي الروسي وتوجه شمالًا.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" اللحظات الأولى من وصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا.
© Photo / KCNAوصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.
وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / KCNA
وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروصول قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.
وصول قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
وصول قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.
وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.

© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.

© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا.

© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في إقليم بريمورسكي، روسيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال اجتماع في إقليم بريمورسكي، روسيا.

© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اللقاء مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، في إقليم بريمورسكي، روسيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اللقاء مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation
/
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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اللقاء مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، في إقليم بريمورسكي، روسيا.

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