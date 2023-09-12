https://sputnikarabic.ae/20230912/زعيم-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-في-روسيا-1080961709.html

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا... صور

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا... صور

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارة إلى روسيا الاتحادية، عبر جسر السكك... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T15:03+0000

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" اللحظات الأولى من وصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا.قد يعجبك أيضا - أعلى معايير الفخامة... لماذا يفضل كيم جونغ أون السفر بالقطار؟شاهد أيضا - وصول قطار زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا... فيديو

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