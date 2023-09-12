https://sputnikarabic.ae/20230912/سلاح-الجو-الروسي-يشن-24-ضربة-على-تجمعات-بشرية-وعتاد-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1080942125.html
سلاح الجو الروسي يشن 24 ضربة على القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
سلاح الجو الروسي يشن 24 ضربة على القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
أعلن سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو التابع للمجموعة شن 24 غارة على تجمعات القوة البشرية والأسلحة... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نفذت أطقم المروحيات الهجومية "كا 52" و"مي 28"، والمقاتلات الهجومية التابعة لمجموعة قوات "زاباد" 24 ضربة بالصواريخ والقنابل على مراكز تجمعات القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات سينكوفكا، بيريستوفو وإيفانوفكا".بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لزيبينسكي، خلال سجال مدفعي، دمرت مدفعية التجمع منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا 2أس1" ونقطة إمداد بالذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقتي بلدات بيشاني وسينكوفكا، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي بنيران منظومة الصواريخ "تور" المضادة للطائرات طائرة بدون طيار من نوع فالكيري في منطقة بلوشانكا.وأضاف أن مدفعية الدبابات بدعم من نيران الطيران والمدفعية، صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 25 المحمول جوًا في أوكرانيا في اتجاه بيريستوفي على محور كوبيانسك.وختم رئيس المركز الصحفي، قائلاً، إن إجمالي خسائر العدو بلغت فصيلتين من القوة البشرية ودبابة من طراز "تي - 72".يشار إلى أن الوحدات الروسية التابعة لتجمع قوات "الغرب" تواصل تعزيز مواقعها التكتيكية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و34-مسيرة-أوكرانية-1080654033.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح الجو الروسي يشن 24 ضربة على القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
02:06 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 02:27 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
أعلن سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو التابع للمجموعة شن 24 غارة على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيبينسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نفذت أطقم المروحيات الهجومية "كا 52" و"مي 28"، والمقاتلات الهجومية التابعة لمجموعة قوات "زاباد" 24 ضربة بالصواريخ والقنابل على مراكز تجمعات القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات سينكوفكا، بيريستوفو وإيفانوفكا".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لزيبينسكي، خلال سجال مدفعي، دمرت مدفعية التجمع منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا 2أس1" ونقطة إمداد بالذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقتي بلدات بيشاني وسينكوفكا، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي بنيران منظومة الصواريخ "تور" المضادة للطائرات طائرة بدون طيار من نوع فالكيري في منطقة بلوشانكا.
وأضاف أن مدفعية الدبابات بدعم من نيران الطيران والمدفعية، صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 25 المحمول جوًا في أوكرانيا في اتجاه بيريستوفي على محور كوبيانسك.
وختم رئيس المركز الصحفي، قائلاً، إن إجمالي خسائر العدو بلغت فصيلتين من القوة البشرية ودبابة من طراز "تي - 72".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.