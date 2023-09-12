https://sputnikarabic.ae/20230912/طائرة-روسية-محملة-بعشرات-الركاب-تنجو-بأعجوبة-من-كارثة-جوية-فيديو-1080954586.html
طائرة روسية محملة بعشرات الركاب تنجو بأعجوبة من كارثة جوية... فيديو
طائرة روسية محملة بعشرات الركاب تنجو بأعجوبة من كارثة جوية... فيديو
نشرت وزارة الطوارئ الروسية لقطات لطائرة ركاب قامت بهبوط اضطراري في حقل قمح في مقاطعة نوفوسيبيرسك شرقي البلاد ،بسبب خلل فني، دون أن يصاب أحد من الأشخاص الـ167... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T10:43+0000
2023-09-12T10:43+0000
2023-09-12T10:43+0000
روسيا
نادي الفيديو
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وقالت خطوط "أورال" الجوية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "كان على متن الطائرة 161 راكبا إضافة إلى الطاقم، ولم تقع إصابات، كما تم نقل جميع الركاب إلى مركز في قرية أوبينسكوي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، وبعد ذلك سيتم نقلهم إلى أومسك".وتظهر اللقطات التي نشرتها وزارة حالات الطوارئ كيفية فتح مخارج الطوارئ في الذيل، وتحرير الأجزاء الوسطى والأمامية من الطائرة، وفتح السلالم القابلة للنفخ.وبدأ مكتب المدعي العام للنقل في مؤسسة "أورال" الجوية تحقيقًا في الهبوط الاضطراري للطائرة، وبحسب الإدارة، يعمل الطاقم الطبي حاليًا مع الركاب لتقييم صحتهم، حيث أنشأت شركة الطيران مقرًا للعمليات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
طائرة روسية محملة بعشرات الركاب تنجو بأعجوبة من كارثة جوية... فيديو
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نشرت وزارة الطوارئ الروسية لقطات لطائرة ركاب قامت بهبوط اضطراري في حقل قمح في مقاطعة نوفوسيبيرسك شرقي البلاد ،بسبب خلل فني، دون أن يصاب أحد من الأشخاص الـ167 الذين كانوا على متنها.
وقالت خطوط "أورال" الجوية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "كان على متن الطائرة 161 راكبا إضافة إلى الطاقم، ولم تقع إصابات، كما تم نقل جميع الركاب إلى مركز في قرية أوبينسكوي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، وبعد ذلك سيتم نقلهم إلى أومسك".
وتظهر اللقطات التي نشرتها وزارة حالات الطوارئ كيفية فتح مخارج الطوارئ في الذيل، وتحرير الأجزاء الوسطى والأمامية من الطائرة، وفتح السلالم القابلة للنفخ.
وبدأ مكتب المدعي العام للنقل في مؤسسة "أورال" الجوية تحقيقًا في الهبوط الاضطراري للطائرة، وبحسب الإدارة، يعمل الطاقم الطبي حاليًا مع الركاب لتقييم صحتهم، حيث أنشأت شركة الطيران مقرًا للعمليات.