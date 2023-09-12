https://sputnikarabic.ae/20230912/علماء-يحذرون-من-انتشار-النمل-الناري-غزو-قد-ينهي-الحياة-صور-وفيديو-1080951269.html

علماء يحذرون من انتشار النمل "الناري": غزو قد ينهي الحياة... صور وفيديو

علماء يحذرون من انتشار النمل "الناري": غزو قد ينهي الحياة... صور وفيديو

أعلن الخبراء عن شعورهم بالقلق بعد أن غزى النمل الأحمر "الناري"، الذي يعود منشأه إلى أمريكا الجنوبية، أراضي قارة أوروبا بأعداد مخيفة، وقالوا إنه سيشكل خطرا... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T09:06+0000

2023-09-12T09:06+0000

2023-09-12T09:06+0000

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وصف العلماء النمل الأحمر "الناري" بخامس أغلى أنواع "الآفات الغازية" في العالم، إذ أنه يتسبب بأضرار بيئية تقدر بمليارات الدولارات في العديد من الدول.وأكد الخبراء أنه مع وسائل التجارة الحديثة لدى النمل الناري فرص أكبر من أي وقت مضى للتجول حول العالم، من خلال بعض المنتجات العشبية أو نباتات الحضانة أو القش أو خلايا النحل.وأكد العلماء، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت"، وموقع "كارنت بيولوجي" العلميين:يقول عالم الأحياء التطورية، ماتيا مينشيتي، من معهد علم الأحياء التطوري في إسبانيا: "كان العثور على هذا النوع في إيطاليا مفاجأة كبيرة".أخبر السكان المحليون العلماء أنهم تعرضوا للسعات منذ عام 2019 على الأقل، ما يعني أن النمل ربما انتشر إلى مناطق أخرى أيضًا.يقول الباحثون إنه على الأرجح جاء من الولايات المتحدة أو الصين أو تايوان إلى ميناء في إيطاليا في مكان ما، قبل أن ينتشر إلى الداخل.يقول عالم الأحياء روغر فيلا، من معهد علم الأحياء التطوري أيضًا: "هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص، لأن العديد من المدن، بما في ذلك لندن وأمستردام وروما، لديها موانئ بحرية كبيرة، ما قد يسمح للنمل بالانتشار بسرعة إلى المزيد من البلدان والقارات".

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