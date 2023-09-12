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https://sputnikarabic.ae/20230912/في-نيويورك-أم-البيت-الأبيض-قناة-إسرائيلية-تضرب-موعدا-للقاء-بايدن-ونتنياهو-1080959538.html
في نيويورك أم البيت الأبيض... قناة إسرائيلية تضرب موعدا للقاء بايدن ونتنياهو
في نيويورك أم البيت الأبيض... قناة إسرائيلية تضرب موعدا للقاء بايدن ونتنياهو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور فعاليات اجتماعات... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T13:41+0000
2023-09-12T13:41+0000
جو بايدن
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الثلاثاء، أن "نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس في البيت الأبيض".وأوضحت القناة أن "بايدن سيلتقي نتنياهو، في نيويورك وليس في البيت الأبيض في واشنطن، حيث ترفض إدارة بايدن عقد اللقاء في واشنطن، على خلفية الخلاف بين مستشاري الرئيس حول مجرد عقد اللقاء، فضلًا عن التخوف من مظاهرات حاشدة في واشنطن، مناهضة لنتنياهو، بسبب خطة التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "خطاب أو كلمة نتنياهو، كان مقرر لها، يوم الخميس المقبل، لكن تم تأجيلها إلى يوم الجمعة، على أن يعود رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تل أبيب، مساء السبت أو فجر الأحد المقبل".وذكرت القناة أن "أكثر من 150 طيارا مسؤولون عن قيادة طائرات الإسرائيلية "جامبو 777" قد أعربوا عن رفضهم بشكل غير رسمي، لنقل نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعد وبقوة لتلبية أي دعوة لزيارة البيت الأبيض، ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "نتنياهو مستعد لتقديم أي تنازلات ممكنة بهدف تلبية دعوة أمريكية لزيارة البيت الأبيض، ولقاء المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم بايدن، ومن بين تلك التنازلات تجميد خطة الإصلاح القضائي".وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس الوزراء يريد لقاء الرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض، وليس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو في مكتبه في الفندق أو ما شابه، حيث يرغب في عقد لقاء مطول مع مسؤولي الإدارة الأمريكية".وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قد صرح في 20 أغسطس/ آب الماضي، بأن "العلاقات مع الجانب الأمريكي هي الأفضل، خلال الأربعين عاما الماضية"، موضحًا أن "البيت الأبيض الأمريكي قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارته، في سبتمبر/ أيلول المقبل".وشدد المسؤول الإسرائيلي الوثيق الصلة برئيس الوزراء نتنياهو، أن "العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أفضل حالاتها".ويذكر أن البيت الأبيض لم يوجه الدعوة إلى نتنياهو لزيارته، حتى الآن، رغم مرور نحو 8 أشهر كاملة، على توليه رئاسة الوزراء في تل أبيب، في وقت وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقادا ضمنيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، لتدخله في شؤون بلاده فيما يتعلق بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لم أعلّق أبدا على النقاشات الداخلية في الديمقراطيات الأخرى وهذا على عكس القادة الأجانب الآخرين، الذين يعبرون عن رأيهم بشأن ما يحدث في إسرائيل".ومضى نتنياهو، بقوله: "من حقهم التعبير عن رأيهم، ولكن في ديمقراطية ذات سيادة، كما هو الحال في إسرائيل، فإن النواب المنتخبين هم الذين سيقررون".
https://sputnikarabic.ae/20230905/إعلام-نتنياهو-مستعد-لتقديم-تنازلات-لزيارة-البيت-الأبيض-1080739033.html
https://sputnikarabic.ae/20230820/نتنياهو-يزور-واشنطن-الشهر-المقبل-1080256295.html
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جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

في نيويورك أم البيت الأبيض... قناة إسرائيلية تضرب موعدا للقاء بايدن ونتنياهو

13:41 GMT 12.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الثلاثاء، أن "نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس في البيت الأبيض".
وأوضحت القناة أن "بايدن سيلتقي نتنياهو، في نيويورك وليس في البيت الأبيض في واشنطن، حيث ترفض إدارة بايدن عقد اللقاء في واشنطن، على خلفية الخلاف بين مستشاري الرئيس حول مجرد عقد اللقاء، فضلًا عن التخوف من مظاهرات حاشدة في واشنطن، مناهضة لنتنياهو، بسبب خطة التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
إعلام: نتنياهو مستعد لتقديم "تنازلات" لزيارة البيت الأبيض
5 سبتمبر, 16:06 GMT
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "خطاب أو كلمة نتنياهو، كان مقرر لها، يوم الخميس المقبل، لكن تم تأجيلها إلى يوم الجمعة، على أن يعود رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تل أبيب، مساء السبت أو فجر الأحد المقبل".
وذكرت القناة أن "أكثر من 150 طيارا مسؤولون عن قيادة طائرات الإسرائيلية "جامبو 777" قد أعربوا عن رفضهم بشكل غير رسمي، لنقل نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعد وبقوة لتلبية أي دعوة لزيارة البيت الأبيض، ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "نتنياهو مستعد لتقديم أي تنازلات ممكنة بهدف تلبية دعوة أمريكية لزيارة البيت الأبيض، ولقاء المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم بايدن، ومن بين تلك التنازلات تجميد خطة الإصلاح القضائي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس الوزراء يريد لقاء الرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض، وليس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو في مكتبه في الفندق أو ما شابه، حيث يرغب في عقد لقاء مطول مع مسؤولي الإدارة الأمريكية".
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قد صرح في 20 أغسطس/ آب الماضي، بأن "العلاقات مع الجانب الأمريكي هي الأفضل، خلال الأربعين عاما الماضية"، موضحًا أن "البيت الأبيض الأمريكي قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارته، في سبتمبر/ أيلول المقبل".
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل
20 أغسطس, 10:53 GMT
وشدد المسؤول الإسرائيلي الوثيق الصلة برئيس الوزراء نتنياهو، أن "العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أفضل حالاتها".
ويذكر أن البيت الأبيض لم يوجه الدعوة إلى نتنياهو لزيارته، حتى الآن، رغم مرور نحو 8 أشهر كاملة، على توليه رئاسة الوزراء في تل أبيب، في وقت وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقادا ضمنيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، لتدخله في شؤون بلاده فيما يتعلق بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لم أعلّق أبدا على النقاشات الداخلية في الديمقراطيات الأخرى وهذا على عكس القادة الأجانب الآخرين، الذين يعبرون عن رأيهم بشأن ما يحدث في إسرائيل".
ومضى نتنياهو، بقوله: "من حقهم التعبير عن رأيهم، ولكن في ديمقراطية ذات سيادة، كما هو الحال في إسرائيل، فإن النواب المنتخبين هم الذين سيقررون".
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