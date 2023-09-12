https://sputnikarabic.ae/20230912/كيف-تؤثر-الأشجار-على-تكوين-السحب-ولغز-البكتيريا-التي-بدأت-استعمار-الأرض-1080966520.html

كيف تؤثر الأشجار على تكوين السحب ولغز البكتيريا التي بدأت استعمار الأرض

كيف تؤثر الأشجار على تكوين السحب ولغز البكتيريا التي بدأت استعمار الأرض

حدد الباحثون ما يسمى "الهيدروكربونات الغازية"، التي تطلقها النباتات باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تكوين السحب... حل أحد أكبر ألغاز الكون: "القياس الأكثر دقة حتى... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T14:36+0000

2023-09-12T14:36+0000

2023-09-12T14:36+0000

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كيف تؤثر الأشجار على تكوين السحب ولغز البكتيريا التي بدأت استعمار الأرض كيف تؤثر الأشجار على تكوين السحب ولغز البكتيريا التي بدأت استعمار الأرض

حفريات جديدة للبكتيريا الزرقاء تساعد العلماء على فهم المزيد حول كيفية استعمار الحياة الميكروبية للأرض.نص الحلقة:تظل طريقة تطور الغطاء السحابي في المستقبل غامضة إلى حد كبير في الوقت الحالي. كجزء من مشروع مناخي حدد الباحثون ما يسمى بـ"الهيدروكربونات الغازية"، التي تطلقها النباتات باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تكوين السحب، ويمكن أن تقلل هذه النتيجة من حالات عدم اليقين في النماذج المناخية وتساعد في تقديم تنبؤات أكثر دقة.تساعد الحفريات الجديدة للبكتيريا الزرقاء "Langiella scourfieldii" العلماء على فهم المزيد حول كيفية استعمار الحياة الميكروبية للأرض، حيث من المحتمل أن نوعًا من البكتيريا التي عاشت قبل 407 ملايين سنة، قد ازدهرت بين النباتات البرية المبكرة، ما يزيد فهمنا للنظم البكتيرية الأرضية بشكل أوسع.وفي مقال علمي جديد، أكد باحثون أن هذا النوع قد شق طريقه إلى صقلية، وهي أول رؤية رسمية للنمل في أوروبا. ويحذر الباحثون من أن النمل قد ينتشر قريبًا في جميع أنحاء القارة، ما قد يسبب مشاكل بيئية وصحية واقتصادية كبيرة.ستصبح الأجهزة الإلكترونية، التي يمكن ربطها بالجلد أو حتى زراعتها في الجسم منتشرة بشكل متزايد في تكنولوجيا المستقبل القريب. ومن المتصور أن تتمتع هذه "الإلكترونيات الحيوية القابلة للزرع" بمجموعة واسعة من الاستخدامات بدءًا من التكنولوجيا الطبية وحتى مجال الواقع المعزز الناشئ، وقد قام فريق بحثي بتطوير نوع من الأقطاب الكهربائية الدقيقة، التي تناسب بشكل فريد أجهزة من هذا النوع.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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