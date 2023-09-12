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ليبيا... نحو 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود نتيجة الفيضانات في درنة
ليبيا... نحو 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود نتيجة الفيضانات في درنة
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الطوارئ تتوالى تباعا إلى مدينة درنة من كل المدن"، بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T11:17+0000
2023-09-12T11:17+0000
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وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، في بيان عبر "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن مدينة درنة شهدت حتى الآن مصرع نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الفيضانات في المدينة".وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفياضات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.ووجّه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".من جهته، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا، بحسب قوله.ووجّه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا، وخلفت عشرات الضحايا.كما قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل ألفي شخص في مدينة درنة.ووجهت الحكومة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية، وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار"، واختتم البيان بالتوصية للعمل بالقرار من تاريخ صدوره.وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230912/حفتر-الفيضانات-خلفت-أكثر-من-2000-قتيل-وآلاف-المفقودين-والأضرار-يعجز-المرء-عن-وصفها-1080952797.html
https://sputnikarabic.ae/20230912/السيسي-يوجه-الجيش-المصري-بتقديم-دعم-فوري-جوا-وبحرا-للمغرب-وليبيا-1080945863.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط

ليبيا... نحو 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود نتيجة الفيضانات في درنة

11:17 GMT 12.09.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAسيارات تمر عبر مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في العاصمة الليبية طرابلس، 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
سيارات تمر عبر مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في العاصمة الليبية طرابلس، 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الطوارئ تتوالى تباعا إلى مدينة درنة من كل المدن"، بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة إعصار "دانيال".
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، في بيان عبر "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن مدينة درنة شهدت حتى الآن مصرع نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الفيضانات في المدينة".
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.
حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
حفتر: الفيضانات خلفت أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين... والأضرار يعجز المرء عن وصفها
09:46 GMT
وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفياضات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
ووجّه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
من جهته، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا، بحسب قوله.
ووجّه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا، وخلفت عشرات الضحايا.
كما قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل ألفي شخص في مدينة درنة.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
السيسي يوجه الجيش المصري بتقديم دعم فوري جوا وبحرا للمغرب وليبيا
07:22 GMT
ووجهت الحكومة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية، وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار"، واختتم البيان بالتوصية للعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
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