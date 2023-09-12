https://sputnikarabic.ae/20230912/ليبيا-نحو-2300-قتيل-وأكثر-من-5-آلاف-مفقود-نتيجة-الفيضانات-في-درنة-1080955859.html

ليبيا... نحو 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود نتيجة الفيضانات في درنة

ليبيا... نحو 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود نتيجة الفيضانات في درنة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الطوارئ تتوالى تباعا إلى مدينة درنة من كل المدن"، بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T11:17+0000

2023-09-12T11:17+0000

2023-09-12T11:17+0000

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وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، في بيان عبر "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن مدينة درنة شهدت حتى الآن مصرع نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الفيضانات في المدينة".وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفياضات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.ووجّه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".من جهته، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا، بحسب قوله.ووجّه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا، وخلفت عشرات الضحايا.كما قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل ألفي شخص في مدينة درنة.ووجهت الحكومة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية، وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار"، واختتم البيان بالتوصية للعمل بالقرار من تاريخ صدوره.وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.

https://sputnikarabic.ae/20230912/حفتر-الفيضانات-خلفت-أكثر-من-2000-قتيل-وآلاف-المفقودين-والأضرار-يعجز-المرء-عن-وصفها-1080952797.html

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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط