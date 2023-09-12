https://sputnikarabic.ae/20230912/ما-الذي-نعرفه-عن-الصاروخ-الباليستي-الثقيل-العابر-للقارات-سارمات؟-1080946781.html
ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات "سارمات"؟
ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات "سارمات"؟
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، في مطلع الشهر الماضي، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وُضع في حالة التأهب. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T08:18+0000
2023-09-12T08:18+0000
2023-09-12T08:18+0000
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انفوجرافيك
رصد عسكري
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب".فما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي "سارمات"، تتعرفون عليه من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".وكانت قد أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأنه يمكن لصاروخ "سارمات" الروسي من الناحية النظرية تدمير منطقة أكبر من ولاية تكساس.كما أشارت الصحيفة إلى أن اعتماد صاروخ "سارمات" أدى إلى زيادة الفجوة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في إمكانات قوتيهما الصاروخية الاستراتيجية الأرضية."سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل، يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن الواحد من هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.اقرأ أيضا - أمريكا تخطر روسيا باختبار صاروخ جديد عابر للقاراتوقد يعجبك أيضا - إعلام: "سارمات" يمكنه تدمير بريطانيا بالكامل في 6 دقائق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, инфографика
ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات "سارمات"؟
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أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، في مطلع الشهر الماضي، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وُضع في حالة التأهب.
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أن "المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب".
فما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي "سارمات"، تتعرفون عليه من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".
كما أشارت الصحيفة إلى أن اعتماد صاروخ "سارمات" أدى إلى زيادة الفجوة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في إمكانات قوتيهما الصاروخية الاستراتيجية الأرضية.
"سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل، يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن الواحد من هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.