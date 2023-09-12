https://sputnikarabic.ae/20230912/مجلس-الوزراء-البولندي-يصدر-مرسوما-بحظر-استيراد-الحبوب-الأوكرانية-1080957074.html

مجلس الوزراء البولندي يصدر مرسوما يحظر استيراد الحبوب الأوكرانية

مجلس الوزراء البولندي يصدر مرسوما يحظر استيراد الحبوب الأوكرانية

أعلن روبرت تيلوس، وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، عبر التلفزيون البولندي، أن مجلس الوزراء أصدر مرسوما بحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا، بعد 15 سبتمبر/... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T12:15+0000

2023-09-12T12:15+0000

2023-09-12T12:22+0000

العالم

اقتصاد

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وقال: "لقد تم إرسال القرار المعتمد إلى المفوضية الأوروبية حتى تتخذ قرارًا. إذا لم تتخذ القرار، ولا يزال أمامنا بضعة أيام حتى 15 سبتمبر، فسنضع بالتأكيد مرسومنا موضع التنفيذ، والذي سيحظر استيراد أربعة أنواع من الحبوب إلى بولندا إلى أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تسوية العلاقات الاقتصادية البولندية الأوكرانية".قدم رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، يوم الجمعة الماضي، إنذارا نهائيا إلى المفوضية الأوروبية بشأن مسألة واردات الحبوب من أوكرانيا. وأشار إلى أن بولندا لن تسمح بفتح جديد للأسواق الزراعية، بغض النظر عن قرار الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، اعترف فلاديمير زيلينسكي، خلال خطابه أمام المشاركين في قمة مبادرة البحار الثلاثة، بأن كييف يمكنها الاستئناف أمام محكمة تحكيم دولية إذا استمر تطبيق الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد 15 سبتمبر.وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو/ أيار، حتى 5 يونيو/ حزيران 2023، وتم تمديد الحظر لاحقًا حتى 15 سبتمبر. وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إن بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا ستناشد المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام. وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن السلطات الأوكرانية لا توافق بشكل قاطع على مثل هذه الخطط، ودعت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل متوازن".

https://sputnikarabic.ae/20230416/-قرار-بولندا-بحظر-استيراد-الحبوب-الزراعية-من-أوكرانيا-يثير-غضب-كييف-1075968664.html

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