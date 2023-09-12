عربي
https://sputnikarabic.ae/20230912/مشاهد-تظهر-اللحظات-الأولى-لاستقبال-زعيم-كوريا-الشمالية-في-روسيا-فيديو-1080959199.html
مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستقبال زعيم كوريا الشمالية في روسيا... فيديو
مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستقبال زعيم كوريا الشمالية في روسيا... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارة إلى روسيا، عبر جسر السكك الحديدية فوق... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T13:25+0000
2023-09-12T13:25+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080917454_0:0:2694:1515_1920x0_80_0_0_30ec05563e31a349cf45ebe1c6ac1394.jpg
ويظهر في الفيديو لحظة خروج الزعيم الكوري الشمالي من القطار، حيث كان في استقباله أحد المسؤولين الروس في وفد رسمي، ودخلا معا إلى قاعة الاستقبال.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام المقبلة بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي صباح اليوم الثلاثاء، نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا من حفل مغادرة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن المحادثات ستجري في منطقة الشرق الأقصى، لكنه لم يحدد المكان بالضبط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080917454_0:0:2694:2021_1920x0_80_0_0_f5ecf97031fc0e85870599dba6e33fd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستقبال زعيم كوريا الشمالية في روسيا... فيديو

13:25 GMT 12.09.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا/ 26 أبريل 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا/ 26 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارة إلى روسيا، عبر جسر السكك الحديدية فوق نهر رازدولنا في إقليم بريمورسك الروسي وتوجه شمالًا.
ويظهر في الفيديو لحظة خروج الزعيم الكوري الشمالي من القطار، حيث كان في استقباله أحد المسؤولين الروس في وفد رسمي، ودخلا معا إلى قاعة الاستقبال.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام المقبلة بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي صباح اليوم الثلاثاء، نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا من حفل مغادرة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن المحادثات ستجري في منطقة الشرق الأقصى، لكنه لم يحدد المكان بالضبط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر لزلزال المغرب... جهود الإنقاذ جارية والمساعدات الدولية تتوالى06:00 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала