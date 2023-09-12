https://sputnikarabic.ae/20230912/مشاهد-تظهر-اللحظات-الأولى-لاستقبال-زعيم-كوريا-الشمالية-في-روسيا-فيديو-1080959199.html
مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستقبال زعيم كوريا الشمالية في روسيا... فيديو
مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستقبال زعيم كوريا الشمالية في روسيا... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارة إلى روسيا، عبر جسر السكك الحديدية فوق... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T13:25+0000
2023-09-12T13:25+0000
2023-09-12T13:25+0000
العالم
روسيا
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ويظهر في الفيديو لحظة خروج الزعيم الكوري الشمالي من القطار، حيث كان في استقباله أحد المسؤولين الروس في وفد رسمي، ودخلا معا إلى قاعة الاستقبال.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام المقبلة بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي صباح اليوم الثلاثاء، نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا من حفل مغادرة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن المحادثات ستجري في منطقة الشرق الأقصى، لكنه لم يحدد المكان بالضبط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستقبال زعيم كوريا الشمالية في روسيا... فيديو
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في زيارة إلى روسيا، عبر جسر السكك الحديدية فوق نهر رازدولنا في إقليم بريمورسك الروسي وتوجه شمالًا.
ويظهر في الفيديو لحظة خروج الزعيم الكوري الشمالي من القطار، حيث كان في استقباله أحد المسؤولين الروس في وفد رسمي، ودخلا معا إلى قاعة الاستقبال.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام المقبلة بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي صباح اليوم الثلاثاء، نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا من حفل مغادرة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن المحادثات ستجري في منطقة الشرق الأقصى
، لكنه لم يحدد المكان بالضبط.