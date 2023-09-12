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https://sputnikarabic.ae/20230912/مصدر-طبي-لـسبوتنيك-ارتفاع-عدد-ضحايا-إعصار-دانيال-في-ليبيا-صور-1080967229.html
مصدر طبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في ليبيا... صور
مصدر طبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في ليبيا... صور
أفاد مصدر من المركز الطبي طبرق في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بأن عدد ضحايا إعصار "دانيال" شهد ارتفاعا، بعد البدء في عمليات الإنقاذ، ووصول العديد من الجثث إلى... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T14:55+0000
2023-09-12T14:55+0000
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وأشار المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هناك عدد كبير من الضحايا من أفراد الجالية المصرية، وأن سيارات نقل الجثث في ازدياد حتى هذه اللحظة، وليست هناك إحصائية دقيقة عن أعداد الضحايا حتى الآن".وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الطوارئ تتوالى تباعا إلى مدينة درنة من كل المدن"، بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة إعصار "دانيال".وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مدينة درنة، شهدت حتى الآن مصرع نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الفيضانات في المدينة".وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230912/فقدوا-معظم-أفراد-العائلة-أهالي-الضحايا-يروون-لـسبوتنيك-تفاصيل-مروعة-للحظات-الأولى-للزلزال-صور-1080961524.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

مصدر طبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في ليبيا... صور

14:55 GMT 12.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
أفاد مصدر من المركز الطبي طبرق في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بأن عدد ضحايا إعصار "دانيال" شهد ارتفاعا، بعد البدء في عمليات الإنقاذ، ووصول العديد من الجثث إلى المركز الطبي شرق مدينة درنة.
وأشار المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هناك عدد كبير من الضحايا من أفراد الجالية المصرية، وأن سيارات نقل الجثث في ازدياد حتى هذه اللحظة، وليست هناك إحصائية دقيقة عن أعداد الضحايا حتى الآن".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
1/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
2/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
3/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
4/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
5/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
6/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
7/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
8/8
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا
وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الطوارئ تتوالى تباعا إلى مدينة درنة من كل المدن"، بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة إعصار "دانيال".
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مدينة درنة، شهدت حتى الآن مصرع نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الفيضانات في المدينة".
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14:32 GMT
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.
وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
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