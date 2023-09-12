https://sputnikarabic.ae/20230912/مقتل-أكثر-من-120-عنصرا-من-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-للجيش-الصومالي-1080956643.html
مقتل أكثر من 120 عنصرا من حركة "الشباب" في عملية عسكرية للجيش الصومالي
مقتل أكثر من 120 عنصرا من حركة "الشباب" في عملية عسكرية للجيش الصومالي
أعلن الجيش الصومالي والقوات المحلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذهم 17 عملية في ولاية غالمودوغ الصومالية، خلال الـ48 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 120... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T12:00+0000
2023-09-12T12:00+0000
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وقال نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة، إن "الجيش نفذ 17 عملية مختلفة، والتي نتج عنها مقتل أكثر من 120 إرهابيا"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.وطلب العدالة من جنود الجيش الصومالي، البقاء في مواقعهم، ومحاربة الإرهابيين حتى القضاء عليهم من البلاد، مشجعا المقاتلين والجيش على عدم العودة إلى ديارهم قبل القضاء على المسلحين الإرهابيين كافة، بحسب قوله.يشار إلى أنه، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قتل الجيش الصومالي 150 مسلحا من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الصديقة في إقليم مدق وسط البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مصدر عسكري، أن "العملية العسكرية حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل 150 عنصرا من الحركة أثناء وجودهم في معسكر للتدريب بمنطقة دومي بإقليم "مدق".ويشهد الصومال، منذ سنوات، اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على البلاد.ويقع مقر حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال، وتشن عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية، وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230902/الصومال-مقتل-20-من-عناصر-حركة-الشباب-في-إقليم-شبيلي-السفلى-1080630360.html
https://sputnikarabic.ae/20230828/مقتل-13-عنصرا-من-حركة-الشباب-الصومالية-في-غارة-أمريكية-1080473488.html
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل أكثر من 120 عنصرا من حركة "الشباب" في عملية عسكرية للجيش الصومالي
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أعلن الجيش الصومالي والقوات المحلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذهم 17 عملية في ولاية غالمودوغ الصومالية، خلال الـ48 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 120 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية، المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول).
وقال نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة، إن "الجيش نفذ 17 عملية مختلفة، والتي نتج عنها مقتل أكثر من 120 إرهابيا"، وفقا لوكالة
الأنباء الصومالية.
وطلب العدالة من جنود الجيش الصومالي، البقاء في مواقعهم، ومحاربة الإرهابيين حتى القضاء عليهم من البلاد، مشجعا المقاتلين والجيش على عدم العودة إلى ديارهم قبل القضاء على المسلحين الإرهابيين كافة، بحسب قوله.
يشار إلى أنه، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قتل الجيش الصومالي 150 مسلحا من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الصديقة في إقليم مدق وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مصدر عسكري، أن "العملية العسكرية حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل 150 عنصرا من الحركة أثناء وجودهم في معسكر للتدريب بمنطقة دومي بإقليم "مدق"
.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على البلاد.
ويقع مقر حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال، وتشن عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية، وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.