https://sputnikarabic.ae/20230913/أبرز-تصريحات-بوتين-وكيم-جونغ-أون-في-مستهل-المفاوضات-بين-الجانبين-1080983974.html
أبرز تصريحات بوتين وكيم جونغ أون في مستهل المفاوضات بين الجانبين
أبرز تصريحات بوتين وكيم جونغ أون في مستهل المفاوضات بين الجانبين
أعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن امتنانه لهذه الدعوة، حيث تأتي الزيارة في وقت مهم للغاية، مبديًا ثقته أن اللقاء سيرفع من العلاقات الثنائية بين... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T06:42+0000
2023-09-13T06:42+0000
2023-09-13T06:42+0000
روسيا
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كما أكد الزعيم الكوري الشمالي في مستهل جلسة المفاوضات مع بوتين، أن بلاده تريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا وتؤيد قراراتها.ولفت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى أن روسيا ارتقت إلى مستوى النضال المقدس للدفاع عن سيادتها، مشيرا إلى أن بلاده تدعم دائما جميع قرارات الرئيس بوتين والحكومة الروسية.ومن جانبه، أكد بوتين، للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن الاجتماع الراهن يعقد في وقت مميز يأتي بالتزامن مع مناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية، حيث كانت موسكو أول الدول التي اعترفت رسميا بكوريا الشمالية.وأوضح بوتين أنه خلال لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي سيتم التطرق إلى التعاون الاقتصادي والقضايا الإنسانية وعن الوضع في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أبرز تصريحات بوتين وكيم جونغ أون في مستهل المفاوضات بين الجانبين
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أعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن امتنانه لهذه الدعوة، حيث تأتي الزيارة في وقت مهم للغاية، مبديًا ثقته أن اللقاء سيرفع من العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد.
كما أكد الزعيم الكوري الشمالي في مستهل جلسة المفاوضات مع بوتين، أن بلاده تريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا وتؤيد قراراتها.
ولفت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى أن روسيا ارتقت إلى مستوى النضال المقدس للدفاع عن سيادتها، مشيرا إلى أن بلاده تدعم دائما جميع قرارات الرئيس بوتين والحكومة الروسية.
ومن جانبه، أكد بوتين، للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن الاجتماع الراهن يعقد في وقت مميز يأتي بالتزامن مع مناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية، حيث كانت موسكو أول الدول التي اعترفت رسميا بكوريا الشمالية.
وأوضح بوتين أنه خلال لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي سيتم التطرق إلى التعاون الاقتصادي والقضايا الإنسانية وعن الوضع في المنطقة.