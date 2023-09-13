https://sputnikarabic.ae/20230913/اجتماع-مرتقب-بين-نتنياهو-وزيلينسكي-في-نيويورك-1080998022.html

اجتماع مرتقب بين نتنياهو وزيلينسكي في نيويورك

اجتماع مرتقب بين نتنياهو وزيلينسكي في نيويورك

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيغادر بلاده إلى نيويورك لحضور فعاليات الهيئة العامة للأمم المتحدة. 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T13:22+0000

2023-09-13T13:22+0000

2023-09-13T13:22+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن نتنياهو سيحضر فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش تلك الفعاليات في نيويورك، الأسبوع المقبل.كشفت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مقاطعة يفرضها مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على إسرائيل، تجلت خلال الأيام الأخيرة الماضية.وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو سيلتقي بزيلينسكي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، العام الماضي، مشيرة إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأوكراني برئيس الوزراء الإسرائيلي، كان في كانون الثاني/ يناير من العام 2000.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن اللقاء المرتقب يأتي بعد أيام من إجراء مكالمة هاتفية بين نتنياهو وزيلينسكي، الخميس الماضي، وهي الاتصال الهاتفي الأول بينهما منذ تسعة أشهر كاملة من القطيعة بينهما.ولفتت إلى أن كل من نتنياهو وزيلينسكي بحثا، الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية، إمكانية اللقاء في نيويورك الأمريكية، على هامش حضورهما فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهة إلى أنه تمت مناقشة مدى إمكانية قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية، كييف.وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، كشفت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مقاطعة يفرضها مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على إسرائيل، مضيفة أنه "بدأ غضب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحاشيته المقربة تجاه المسؤولين الإسرائيليين تظهر علاماته".ونقلت عن مصادر دبلوماسية، أنهم في مكتب زيلينسكي يتبعون نوعا من "المقاطعة" لكبار المسؤولين الإسرائيليين، مشيرة إلى أن "الرجل الثاني" في نظام كييف، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، رفض تلقي مكالمة هاتفية من مسؤول إسرائيلي، الشهر الماضي، وقال: "نتوقع من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أن يعبر عن دعمه لأوكرانيا، ويأتي إلى كييف".وشددت القناة الإسرائيلية على أنه، "بالإضافة إلى ذلك، في الأسابيع الأخيرة، في نهاية كل أسبوع، تتم دعوة مجموعات مختلفة من السفراء الذين تم تعريفهم على أنهم "الدول التي تدعم أوكرانيا" إلى مكتب رئيس أوكرانيا للتحدث مع كبار المسؤولين في مكتب زيلينسكي، لكن السفير الإسرائيلي في كييف لم تتم دعوته لمثل هذا المنتدى".ونقلت عن مصادر أوكرانية، أن السبب في ذلك هو "غضب زيلينسكي من أن إسرائيل لا تساعد كييف بما فيه الكفاية".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، أن "بلاده تستقبل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة "أومان" كل عام، في ظل وجود مخاطر أمنية عالية وجهود لوجستية ضخمة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تسيئ معاملة اللاجئين الأوكرانيين في بلادها".ويشار إلى أن عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين، خاصة من حركة "الحسيديم"، يحجون إلى مدينة "أومان" الواقعة وسط أوكرانيا، من جميع أنحاء العالم، بهدف زيارة ضريح الحاخام ناخمان، مؤسس حركة "الحسيديم" بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، والتي تحل غالبا، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام.ويذكر أن أوكرانيا كثيرا ما تدعو إسرائيل إلى تقديم المساعدة العسكرية لها، إلا أن الأخيرة رفضت واكتفت بتقديم المساعدات الإنسانية فقط.

https://sputnikarabic.ae/20230828/إعلام-مكتب-زيلينسكي-يقاطع-إسرائيل-1080476373.html

https://sputnikarabic.ae/20230811/سفير-أوكرانيا-لدى-تل-أبيب-منتقدا-إسرائيل-نشعر-بخيبة-أمل-كبيرة-1079977579.html

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