https://sputnikarabic.ae/20230913/الأسطول-الحربي-العراقي-وقدرات-الجيش-في-2023-1081002649.html
الأسطول الحربي العراقي وقدرات الجيش في 2023
الأسطول الحربي العراقي وقدرات الجيش في 2023
يصنف الأسطول العراقي في المرتبة رقم 41 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويتكون من 63 وحدة بحرية ليس بينها أي وحدات بحرية كبيرة باستثناء وحدتي كورفيت، بينما... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T15:49+0000
2023-09-13T15:49+0000
2023-09-13T15:49+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1081002173_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_4f890a99e78b5a44f224929aecd765e7.png
ويحتل الجيش العراقي المرتبة رقم 45 عالميا في 2023 ويقدر إنفاقه الدفاعي بنحو 5.7 مليار دولار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1081002173_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_b4ec09f9d1276adc36935325f9b03c58.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
الأسطول الحربي العراقي وقدرات الجيش في 2023
تابعنا عبر
يصنف الأسطول العراقي في المرتبة رقم 41 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويتكون من 63 وحدة بحرية ليس بينها أي وحدات بحرية كبيرة باستثناء وحدتي كورفيت، بينما يصل عدد سفن الدورية لـ 26 سفينة.
ويحتل الجيش العراقي المرتبة رقم 45 عالميا في 2023 ويقدر إنفاقه الدفاعي بنحو 5.7 مليار دولار.