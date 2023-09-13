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https://sputnikarabic.ae/20230913/الأسطول-الحربي-العراقي-وقدرات-الجيش-في-2023-1081002649.html
الأسطول الحربي العراقي وقدرات الجيش في 2023
الأسطول الحربي العراقي وقدرات الجيش في 2023
يصنف الأسطول العراقي في المرتبة رقم 41 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويتكون من 63 وحدة بحرية ليس بينها أي وحدات بحرية كبيرة باستثناء وحدتي كورفيت، بينما... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T15:49+0000
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ويحتل الجيش العراقي المرتبة رقم 45 عالميا في 2023 ويقدر إنفاقه الدفاعي بنحو 5.7 مليار دولار.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الأسطول الحربي العراقي وقدرات الجيش في 2023

15:49 GMT 13.09.2023
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يصنف الأسطول العراقي في المرتبة رقم 41 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويتكون من 63 وحدة بحرية ليس بينها أي وحدات بحرية كبيرة باستثناء وحدتي كورفيت، بينما يصل عدد سفن الدورية لـ 26 سفينة.
ويحتل الجيش العراقي المرتبة رقم 45 عالميا في 2023 ويقدر إنفاقه الدفاعي بنحو 5.7 مليار دولار.
الأسطول الحربي العراقي وقدرات الجيش في 2023 - سبوتنيك عربي
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