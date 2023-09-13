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https://sputnikarabic.ae/20230913/الاتحاد-الأوروبي-يستبعد-4-أفراد-من-قائمة-العقوبات-المفروضة-على-شخصيات-ومنظمات-روسية-1080998198.html
الاتحاد الأوروبي يستبعد 4 أفراد من قائمة العقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات روسية
الاتحاد الأوروبي يستبعد 4 أفراد من قائمة العقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات روسية
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد روسيا، والتي تم تفعيلها منذ عام 2014، ضد ما يقرب من 1800 شخص ومؤسسة روسية على خلفية الصراع في أوكرانيا. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T13:32+0000
2023-09-13T13:34+0000
روسيا
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وذكر بيان للمجلس الأوروبي أن "مجلس الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الأحادية المناهضة لروسيا والمعمول بها منذ عام 2014 ضد ما يقرب من 1800 شخص ومنظمة بسبب "تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها" لمدة ستة أشهر، حتى 15 مارس/ آذار 2024".وأضاف البيان: "في سياق مراجعة العقوبات، قرر المجلس أيضًا عدم تمديد العقوبات ضد أربعة أفراد".يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا. ولكن سرعان ما تبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات للغرب نفسه، فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود.
https://sputnikarabic.ae/20230801/صحفي-بريطاني-الغرب-يعاني-من-أثر-العقوبات-ضد-روسيا-1079684513.html
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الاتحاد الأوروبي يستبعد 4 أفراد من قائمة العقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات روسية

13:32 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 13.09.2023)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد روسيا، والتي تم تفعيلها منذ عام 2014، ضد ما يقرب من 1800 شخص ومؤسسة روسية على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وذكر بيان للمجلس الأوروبي أن "مجلس الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الأحادية المناهضة لروسيا والمعمول بها منذ عام 2014 ضد ما يقرب من 1800 شخص ومنظمة بسبب "تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها" لمدة ستة أشهر، حتى 15 مارس/ آذار 2024".
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وأضاف البيان: "في سياق مراجعة العقوبات، قرر المجلس أيضًا عدم تمديد العقوبات ضد أربعة أفراد".
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا. ولكن سرعان ما تبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات للغرب نفسه، فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود.
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